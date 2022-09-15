|
Российско-белорусский таможенный центр начнет работу уже в этом году
15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусско-российский таможенный центр заработает уже в этом году. Этот вопрос обсудили сегодня на Международной конференции в Минске. Специалисты центра будут заниматься управлением таможенных рисков и мониторингом операций. Это сократит время прохождения товаров через границу. Сейчас белорусские и российские грузоперевозчики не могут работать на территории Евросоюза. Из-за этого время пребывания на границе возросло.
«На сегодняшний день флагманы развития цифровых технологий в первую очередь – это Беларусь, Россия, Казахстан. Их догоняет Армения. Нам приходится усиленными темпами модернизировать возможности кыргызской таможни, автоматизировать рабочие процессы с теми дружественными странами, которые являются наблюдателями в нашем Союзе и которые планируют продолжать с нами сотрудничество и расширять торгово-экономические связи», – отметил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты центра будут заниматься управлением таможенных рисков и мониторингом операций.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)