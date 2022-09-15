Российско-белорусский таможенный центр начнет работу уже в этом году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусско-российский таможенный центр заработает уже в этом году. Этот вопрос обсудили сегодня на Международной конференции в Минске. Специалисты центра будут заниматься управлением таможенных рисков и мониторингом операций. Это сократит время прохождения товаров через границу. Сейчас белорусские и российские грузоперевозчики не могут работать на территории Евросоюза. Из-за этого время пребывания на границе возросло.



«Если раньше машина проходила за час границу, то она должна и сейчас за час-полтора с учетом уже перецепки пройти эту границу. Это наша главная задача. А наши партнеры, субъекты хозяйствования нам подсказывают про наши узкие места. Мы это нормально воспринимаем и пытаемся исправить недочеты», – заявил председатель Таможенного комитета Республики Беларусь Владимир Орловский.



Пока информационный обмен между службами ЕАЭС идет по отдельному каналу. Стратегическая задача – перевести весь документооборот в электронный формат. Над этим работают таможенные службы в рамках Евразийского экономического форума.

«На сегодняшний день флагманы развития цифровых технологий в первую очередь – это Беларусь, Россия, Казахстан. Их догоняет Армения. Нам приходится усиленными темпами модернизировать возможности кыргызской таможни, автоматизировать рабочие процессы с теми дружественными странами, которые являются наблюдателями в нашем Союзе и которые планируют продолжать с нами сотрудничество и расширять торгово-экономические связи», – отметил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов.



Международная конференция прошла в преддверии профессионального праздника. 20 сентября в Беларуси отметят День таможенника