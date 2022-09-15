ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российско-белорусский таможенный центр начнет работу уже в этом году

15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусско-российский таможенный центр заработает уже в этом году. Этот вопрос обсудили сегодня на Международной конференции в Минске. Специалисты центра будут заниматься управлением таможенных рисков и мониторингом операций. Это сократит время прохождения товаров через границу. Сейчас белорусские и российские грузоперевозчики не могут работать на территории Евросоюза. Из-за этого время пребывания на границе возросло.

«Если раньше машина проходила за час границу, то она должна и сейчас за час-полтора с учетом уже перецепки пройти эту границу. Это наша главная задача. А наши партнеры, субъекты хозяйствования нам подсказывают про наши узкие места. Мы это нормально воспринимаем и пытаемся исправить недочеты», – заявил председатель Таможенного комитета Республики Беларусь Владимир Орловский.

Пока информационный обмен между службами ЕАЭС идет по отдельному каналу. Стратегическая задача – перевести весь документооборот в электронный формат. Над этим работают таможенные службы в рамках Евразийского экономического форума.

«На сегодняшний день флагманы развития цифровых технологий в первую очередь – это Беларусь, Россия, Казахстан. Их догоняет Армения. Нам приходится усиленными темпами модернизировать возможности кыргызской таможни, автоматизировать рабочие процессы с теми дружественными странами, которые являются наблюдателями в нашем Союзе и которые планируют продолжать с нами сотрудничество и расширять торгово-экономические связи», – отметил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов.

Международная конференция прошла в преддверии профессионального праздника. 20 сентября в Беларуси отметят День таможенника



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты центра будут заниматься управлением таможенных рисков и мониторингом операций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пакистан поддержал вступление Беларуси в ШОС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика