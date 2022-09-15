Редкие документы из Национального архива представили молодым историкам в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Редкие документы из Национального архива представили в Минске. Они рассказывают об оккупации Западной Беларуси поляками и последющем воссоединении земель, передает «МИР 24».

Оригинальные документы смогли увидеть молодые историки со всей страны. Среди экспонатов – декларация о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. 17 сентября 1939-го года Красная армия освободила эти земли от польской оккупации. Сюда отправились учителя, врачи, строители.

«Это судьбы конкретных людей, тех, кто выбрал путь переезда с восточной территории нашей страны в западную для того, чтобы реализовывать эту политику, в том числе белорусизации и единения наших народов. Это тоже наши герои национальные, которых мы должны помнить и знать», – сказал член Постоянной комиссии Палаты представителей Беларуси Сергей Клишевич.

17 сентября в Беларуси отмечают День народного единства.