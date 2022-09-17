Источник материала: Mir24.TV Belarus

День народного единства отмечают в Беларуси . 83 года назад от польского гнета была освобождена ее западная территория. Страшное наследие тех времен сохранилось до сих пор. На территории нынешней республики с 1934-го по 1939-й годы действовал концлагерь «Береза-Картузская», организованный поляками для «политически инакомыслящих». Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова вспомнила историю.

15 июня 1934 года. Варшава. В центре города, среди бела дня, украинскими националистами убит Бронислав Перацкий – министр внутренних дел Польши. И уже через два дня президент Речи Посполитой подписывает особый указ: создать места изоляции для недовольных режимом.

Историческое здание из красного кирпича. Именно здесь, в когда-то царских казармах, с 1934 по 1939 годы находился один из самых страшных концлагерей XX века – концентрационный лагерь «Береза-Картузская». Заключенные называли его «пеклом на земле».

«Представьте ситуацию, когда вам 10 недель не дают менять белье. Когда не хватает воды, и эта вода очень плохая. На прием пищи дается несколько секунд», – рассказал кандидат исторических наук, доцент Брестского государственного университета им. Пушкина Александр Свирид.

Отец Федора Трутько – Степан – жил и работал в деревне. Как и многие он мечтал о лучшей жизни для жены и четверых детей. В 1925 году одним из первых вступил в Коммунистическую партию Западной Беларуси.

«Вот они и вели борьбу с поляками. За выполнение даже той же польской Конституции, в которой говорилось, что школы имеют право на родном языке преподавать. Это категорически поляки запретили. Преподавали только на польском языке. Налоги были страшно большие», – поделился сын узника концлагеря «Береза-Картузская» Федор Трутько.

Отец Федора Трутько попал в концлагерь в 1937-м. Вышел через год. Еле живой.

Высокий забор. Колючая проволока. По воспоминаниям заключенных, всех новоприбывших прогоняли через полицейский коридор, избивая дубинками. В течение дня заставляли бегать, прыгать и скакать на корточках до изнеможения. В абсолютной тишине. Молча. За нарушения – карцер.

«Первым комендантом лагеря был Болеслав Грефнер. Он так говорил о своем детище: из лагеря есть только два пути выхода – это на собственные похороны или в дом умалишенных», – отметила старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея Галина Кравчук.

По оценке историков, за пять лет через лагерь прошло более трех тысяч человек. В память о тех, кто подвергся страшным пыткам, но не смирился с режимом, сегодня в Красных казармах открылась выставка, посвященная истории трагедии «Березы-Картузской».

День народного единства – новый государственный праздник. Его учредили в прошлом году по указу президента Беларуси Александра Лукашенко.