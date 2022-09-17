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Концлагерь Береза-Картузская: «пекло на земле»
17.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сегодня отмечают День народного единства. 83 года назад в результате освободительного похода Красной армии территория Западной Беларуси, отданная Польше по итогам рижского мирного договора, вновь вошла в состав БССР.
1934 год. 15 июня. Варшава. В центре города, средь бела дня, украинскими националистами убит Бронислав Перацкий – министр внутренних дел Польши. И уже через два дня президент Польши Игнаций Мосцицкий подпишет особый указ – создать места изоляции для недовольных режимом.
Историческое здание из красного кирпича. Именно здесь, в когда-то царских казармах с 34-го по 39-й гг. находился один из самых страшных концлагерей ХХ века – концентрационный лагерь «Береза-Картузская». Заключенные называли его «пеклом на земле».
«Били до полусмерти. Еле живым выпускали в этих тюрьмах. Требовали признания о том, что он является членом партии», – говорит сын узника концлагеря «Берёза-Картузская» Федор Трутько.
Отец Федора Трутько – Степан – был простым деревенским мужиком. Как и многие, мечтал о лучшей жизни для своей семьи и четверых детей. В 1925 году одним из первых вступил в Коммунистическую партию Западной Беларуси.
В личных делах заключенных, которые сохранились, есть и украинские фамилии, и белорусские, и польские.
Высокий забор. Колючая проволока. Всех новоприбывших прогоняли через полицейский коридор, избивая дубинками.
В течение дня заключенных заставляли бегать, прыгать и скакать на корточках до изнеможения. В абсолютной тишине. Молча. За нарушения – карцер
За пять лет через лагерь прошло более трех тысяч человек. В память о тех, кто подвергся страшным пыткам, но не смирился с режимом, сегодня в Красных казармах открылась выставка, посвященная истории и трагедии «Березы-Картузской».
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83 года назад в результате освободительного похода Красной армии территория Западной Беларуси, отданная Польше по итогам рижского мирного договора, вновь вошла в...
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