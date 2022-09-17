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«Пекло на земле». Страшная история концлагеря в Березе-Картузской

17.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В июне 1934 года в центре Варшавы в результате спланированной атаки украинского подполья был убит министр внутренних дел Польши Бронислав Перацкий. Это покушение повлекло серьезные последствия для всех недовольных польским режимом. 17 июня 1934 года президент Польши Игнаций Мосцицкий подписал особый указ о создании лагеря для изоляции граждан, нарушавших общественный порядок. Так возник первый и единственный в довоенной Польше концлагерь в Березе-Картузской.

«В числе первых узников были деятели украинского национального движения и польские деятели альтернативных политических течений, оппозиционных действующему режиму Пилсудкого. Коммунисты массово появятся позже, это будет 1936-1937 год », – рассказывает кандидат исторических наук, доцент Брестского государственного университета им. Пушкина Александр Свирид.

В каких условиях содержали заключенных и какие воспоминания бывших узников сохранились, узнаем в программе «Специальный репортаж».



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Как на территории Беларуси возник один из самых ужасных концлагерей в истории, узнаем в программе «Специальный репортаж».
 
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