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Картофель убрали уже с 20% белорусских полей

17.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сухая и солнечная погода радует белорусских аграриев. У них время собирать второй хлеб – картофель. Пока не начались дожди, работают в несколько смен. В каком из хозяйств самый большой урожай, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Название – «Королева Анна» – говорит само за себя. Сорт выглядит по-королевски. Клубни премиум-класса желтые, гладкие, с плотной кожурой. И не скажешь, что пережили августовскую засуху.

«Погода не повлияла на урожайность картофеля. Проведен весь комплекс агротехнических мер: и внесение удобрения, средства защиты растений, фунгицидная обработка», – сказал заместитель директор сельхозпредприятия Александр Хрипач.

От жары картошку защитили. Но теплая погода оказалась еще нужна аграриям. В нее лучше сбор. Когда земля сухая, она легко осыпается с клубней. Перед закладкой на хранение их не придется мыть.

«Главное, чтобы не было дождя. Потому что картофель тогда мокнет. На грязной почве, когда она влажная, тяжело и комбайну убирать, от этого поломки происходят», – рассказал механизатор сельхозпредприятия Дмитрий Жодик.

В этом хозяйстве высокие урожаи каждый год. Сюрпризов от картошки не ждут. Сорта проверенные. Стабильно радуют аграриев «Лили», «Манифест», «Королева Анна». И у каждого свой вкус.

«Чтобы отличить по вкусу картошку, надо несколько сортов попробовать. Одну сварить и съесть, другую и тогда увидите. Если «Манифест» для жарки фри прекрасен, то белорусский «Бриз» прекрасен, когда его варят и жарят», – отметил начальник производственного участка растениеводства Сергей Бердник.

В стране выращивают больше 180 сортов картофеля. Из них только четверть иностранные. Из отечественной получаются и гарниры, и чипсы. Второй хлеб убрали уже с 20% белорусских полей.



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Пока не начались дожди, работают в несколько смен.
 
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