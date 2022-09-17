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Российская биатлонистка Гербулова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества

17.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская биатлонистка Наталья Гербулова победила в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь), передает РИА «Новости».

Спортсменка одолела дистанцию 10 км с четырьмя огневыми рубежами за 32 минуты 35 секунд, допустив пять промахов. Второй пришла представительница Беларуси Динара Алимбекова, отставшая от лидера гонки на одну минуту 5,4 секунды (4 промаха). Третье место досталось россиянке Екатерине Носковой, ее отставание составило одну минуту 15,3 секунды (4 промоха).

Этап Кубка Содружества в Раубичах завершится 18 сентября. Календарь соревнований включает в себя шесть этапов: два летних и четыре зимних. Первый прошел в Сочи с 23 по 29 августа, второй проходит в Раубичах, третий этап примет Рязань 21-25 декабря. Четвертый и пятый состоятся в Раубичах с 17 по 30 января, а заключительный этап Кубка Содружества пройдет в Тюмени с 7 по 13 марта. На турнире выступают российские и белорусские биатлонисты.



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Календарь Кубка Содружества включает в себя шесть этапов: два летних и четыре зимних. Заключительный этап Кубка Содружества состоится в Тюмени с 7 по 13 марта.
 
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