Российская биатлонистка Гербулова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества

Этап Кубка Содружества в Раубичах завершится 18 сентября. Календарь соревнований включает в себя шесть этапов: два летних и четыре зимних. Первый прошел в Сочи с 23 по 29 августа , второй проходит в Раубичах, третий этап примет Рязань 21-25 декабря. Четвертый и пятый состоятся в Раубичах с 17 по 30 января, а заключительный этап Кубка Содружества пройдет в Тюмени с 7 по 13 марта. На турнире выступают российские и белорусские биатлонисты.