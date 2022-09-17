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Российская биатлонистка Гербулова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества
17.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российская биатлонистка Наталья Гербулова победила в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь), передает
Этап Кубка Содружества в Раубичах завершится 18 сентября. Календарь соревнований включает в себя шесть этапов: два летних и четыре зимних.
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Календарь Кубка Содружества включает в себя шесть этапов: два летних и четыре зимних. Заключительный этап Кубка Содружества состоится в Тюмени с 7 по 13 марта.
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