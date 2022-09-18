В Минске заработали сельскохозяйственные ярмарки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске заработали традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки . Торговые площадки организованы во всех районах столицы, сообщает «МИР 24».

Смысл ярмарок – из рук в руки, от производителя к покупателю. Частники и фермеры предлагают овощи и фрукты собственного производства. В топе продаж картофель, капуста, свекла, которыми горожане запасаются на зиму. Есть даже грецкие орехи, белорусский виноград и арбузы. А предприятия реализуют напрямую молочные, мясные изделия и рыбу.

Аренда торгового места на таких ярмарках бесплатная. От этого и цены ниже, чем в крупных магазинах. Помогают покупателям и с доставкой.

«На ярмарки приезжаем каждый год, уже есть свой покупатель. Продукция вся своя, экологически чистая, я везде на этикетках пишу «Без химобработок». Эта тыква выросла на компостной куче, сама выросла, даже никто ее не сажал», – рассказала фермер Алла Данилович.

«Прикупили клюкву на зиму, компоты варить, детей лечить, если что. Очень удобно и продавцы на уступки идут. Если, например, мешок картошки заказать, два привезут на дом без проблем, бесплатно», – отметила посетительница ярмарки Анастасия.

Сельскохозяйственные ярмарки в белорусской столице будут работать в выходные дни вплоть до начала декабря.