Биатлонист из России Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На втором этапе Кубка Содружества по биатлону в белорусских Раубичах россиянин Максим Цветков одержал победу в масс-старте.

Цветков прошел дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами за 33 минуты 53,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место у белоруса Антона Смольского (+10,5 секунды; 1 промах), третьим к финишу пришел россиянин Роман Еремин (+10,6; 1).

Кубок Содружества по биатлону подразделяется на два летних и четыре зимних этапа. Третий этап турнира пройдет в Рязани 21-25 декабря. Сумма призового фонда Кубка Содружества составит 40 миллионов рублей.