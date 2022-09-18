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Биатлонист из России Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону

18.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На втором этапе Кубка Содружества по биатлону в белорусских Раубичах россиянин Максим Цветков одержал победу в масс-старте.

Цветков прошел дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами за 33 минуты 53,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место у белоруса Антона Смольского (+10,5 секунды; 1 промах), третьим к финишу пришел россиянин Роман Еремин (+10,6; 1).

Кубок Содружества по биатлону подразделяется на два летних и четыре зимних этапа. Третий этап турнира пройдет в Рязани 21-25 декабря. Сумма призового фонда Кубка Содружества составит 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о победе на Кубке Содружества по летнему биатлону в Раубичах белоруски Динары Амбиковой.



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