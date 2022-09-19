Как МТС помогает бизнесу? Экосистема сервисов и услуг для корпоративных клиентов

Источник материала: ProBusiness





МТС предлагает корпоративным клиентам создать удаленные рабочие места, перенести IT-инфраструктуру в «облако», внедрить электронный документооборот, организовать в офисе современную телефонию, настроить интернет вещей и многие другие цифровые решения для эффективной работы бизнеса.

Бизнес-тарифы мобильной связи

МТС предлагает корпоративным клиентам организовать связь, выбрав подходящий тарифный план. Среди них — линейка «Умный бизнес» , «Бизнес Unlim 2.0» , «Корпоративный Супер max» , «Ultra» и др.

При необходимости к любому тарифному плану есть возможность подключить дополнительные опции, с помощью которых можно увеличить скорость или объем интернета, получить дополнительные минуты для звонков по стране и за рубеж, а также безлимит на соцсети, мессенджеры и YouTube.





Организация удаленных рабочих мест

МТС оказывает корпоративным клиентам услуги по организации удаленных рабочих мест с выходом в интернет через мобильную сеть. Это могут быть решения на основе 3G/4G-модемов или высокоскоростных Wi-Fi-роутеров. В местах со слабым приемом сигнала рекомендуется использовать Wi-Fi-роутер в связке с внешней антенной. В зависимости от условий местности специалисты компании подберут наиболее оптимальный вариант и помогут подключить к интернету любые удаленные объекты, где нет возможности использовать оптоволокно.

МТС также предоставляет возможность удаленного доступа в корпоративную сеть через технологию VPN. Она позволяет пользоваться корпоративными файлами и базами данных, используя защищенное соединение. Передаваемая информация надежно зашифрована и недоступна для посторонних.





Облачные решения МТС Cloud

МТС Cloud предоставляет услугу размещения IT-инфраструктуры на виртуальные серверы по модели IaaS (инфраструктура как сервис), что позволяет компаниям экономить на обслуживании и обновлении «железа». Для современных бизнесов предусмотрено Объектное хранилище S3, которое позволяет хранить и управлять огромными объемами информации любого формата и назначения — от статических объектов WEB-приложений до бэкапов. С помощью услуг резервного копирования (BaaS) и аварийного восстановления (DRaaS) данных можно восстанавливать как всю виртуальную машину, так и отдельные файлы. Получить доступ к данным клиенты могут через высокоскоростной защищенный канал связи, построенный на основе программных решений itVPN и belVPNgate.

МТС Cloud также объединяет офисы, филиалы и дата-центры заказчиков в единую сеть по технологии SD-WAN, которая обеспечивает высокую отказоустойчивость сети и гарантирует защиту передаваемых данных благодаря встроенному шифрованию. Для защиты IT-инфраструктуры от сложных угроз имеются также «облачные» пакеты Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) и Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR).





Для работы с документам и клиентами

Упростить документооборот позволяют сервисы МТС ID и МТС SmartDoc . Первый представляет собой электронную цифровую подпись, которая размещается на SIM-карте и дает возможность заверять документы в любом удобном месте с помощью мобильного телефона. Второй — это система электронного документооборота, позволяющая обмениваться электронными документами через удобный web-интерфейс и визировать их цифровой подписью МТС ID или на USB-носителе.

Тарифный план BIG DATA позволяет анализировать большие данные. Услуги направления «Антифрод» заключаются в проверке подлинности контактной информации и выявления фейковых номеров и потенциальных фродеров. Услуги направления «Скоринг» позволяют оценивать вероятность возникновения у физлица просроченной задолженности перед клиентом.

Подключаясь на тарифный план «SMS Информ» и к платформе «МТС Коммуникатор» , компании могут проводить персонализированные SMS- и Viber-рассылки, чтобы информировать о запланированных акциях либо делиться важными новостями. Также доступна услуга «Таргетированные SMS-рассылки», которая позволяет производить отправку рекламных SMS-сообщений на номера из специально подобранной по критериям клиента целевой аудитории из абонентов МТС.





Виртуальная АТС

«Виртуальная АТС» помогает создать современный call-центр с единым многоканальным номером и широким функционалом в «облаке» МТС. Сервис помогает принимать звонки на мобильные, стационарные телефоны и персональные компьютеры, вести запись разговоров, выгружать статистику в CRM-систему и контролировать качество работы call-центра. Поддерживается распределение вызовов между сотрудниками по заданным правилам. В целом, услуга позволяет наладить эффективную связь с клиентами, сэкономив при этом на оборудовании и технических специалистах.





Интернет вещей

МТС предоставляет комплексные решения для интернета вещей на базе собственной NB-IoT сети. Для обмена данными между устройствами разработан ряд тарифов. Среди них: «Телематика» и «Интернет вещей» , предназначенный для устройств умной городской инфраструктуры, сельского хозяйства, сферы ЖКХ, медицины и промышленных устройств. Уже сегодня они активно применяются для мониторинга транспорта, грузов и контроля энергоресурсов. Для приема и передачи сигнала в приборах все чаще применяются специальные SIM-чипы, которые способны работать в более экстремальных условиях, обладают компактными габаритами и высокой энергоэффективностью. Устройства, в которых они установлены, могут работать на одном элементе питания до 10 лет.