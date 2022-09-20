Россия передала Беларуси уникальные документы в честь 250-летия дружбы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этом году отмечается 250 лет воссоединения народов России и Беларуси. В Доме приемов МИД открылась экспозиция документов, посвященных этой дате, передает корреспондент «МИР 24».

«Нам есть, что предъявить общественности, уже выполнено 50% задач, поставленных в 28 союзных программах на 21-й – 23-й годы, готовятся новые программы на следующие три года», – отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия и Беларусь неизменно укрепляют союз двух государств, они связаны общей культурой и историей, отметил министр иностранных дел. В знак дружбы на хранение в белорусский музей будут переданы уникальные исторические документы. Экспозицию вместе с Сергеем Лавровым открыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.

«Мы пришли к глубокому убеждению, что и будущее у нас общее, и строить нам его только вместе, что мы сегодня доказываем в очень непростых условиях», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.

В ноябре в Минске состоится заседание коллегий внешнеполитических ведомств России и Беларуси, приуроченное к 210-летию битвы на Березине и победе в войне 1812 года.