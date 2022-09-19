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Сотни грузовиков ожидают проезда на литовско-белорусской границе
19.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Затор на литовско-белорусской границе: въезда со стороны Евросоюза ожидают сотни грузовиков. Водителям приходится стоять в очереди несколько дней, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Пробка на границе Литвы и Беларуси – 700 машин. Самый большой затор – на пункте пропуска в деревне Мядининкай. Там своей очереди ждут несколько сотен грузовиков.
Ждать на литовской границе приходится долго, от 30 до 60 часов. Такой длительный простой скажется в итоге и на стоимости товара, говорят дальнобойщики.
«Видно, что все работают. Почему так создается, непонятно», – недоумевает водитель Андрей.
Белорусские пограничники работают в штатном режиме. В пункте пропуска «Каменный Лог» готовы даже увеличить нагрузку.
«Сейчас у нас за сутки проезжает 170 грузовиков. Но по факту можем пропускать и до 300 машин», – сказал заместитель начальника отдела пограничного контроля «Каменный Лог» Дмитрий Досин.
Точная причина нынешних заторов неизвестна. Однако на прошлой неделе проблемы были со въездом на территорию Евросоюза. Контрольные службы Литвы и Польши пропускали от 11% до 47% грузовиков от нормы.
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Водителям приходится стоять в очереди несколько дней.
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