Сотни грузовиков ожидают проезда на литовско-белорусской границе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Затор на литовско-белорусской границе: въезда со стороны Евросоюза ожидают сотни грузовиков. Водителям приходится стоять в очереди несколько дней, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Пробка на границе Литвы и Беларуси – 700 машин. Самый большой затор – на пункте пропуска в деревне Мядининкай. Там своей очереди ждут несколько сотен грузовиков.

Ждать на литовской границе приходится долго, от 30 до 60 часов. Такой длительный простой скажется в итоге и на стоимости товара, говорят дальнобойщики.

«Двое с половиной суток. 58 часов, это два с лишним дня из жизни в никуда. Выкинь просто. Если бы экономисты посчитали, сколько машины тратят времени на прохождение границы, у них глаза на лоб вылезли бы», – возмущается водитель Сергей.

«Видно, что все работают. Почему так создается, непонятно», – недоумевает водитель Андрей.

Белорусские пограничники работают в штатном режиме. В пункте пропуска «Каменный Лог» готовы даже увеличить нагрузку.

«Сейчас у нас за сутки проезжает 170 грузовиков. Но по факту можем пропускать и до 300 машин», – сказал заместитель начальника отдела пограничного контроля «Каменный Лог» Дмитрий Досин.

Точная причина нынешних заторов неизвестна. Однако на прошлой неделе проблемы были со въездом на территорию Евросоюза. Контрольные службы Литвы и Польши пропускали от 11% до 47% грузовиков от нормы.