10 ошибок собственников бизнеса, из-за которых они теряют деньги

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива.

Собственники компаний нередко настолько закапываются в «операционку», что не видят, где они теряют деньги и совершают ошибки, которые тормозят их в развитии. Иногда они делают это по неопытности, а иногда — из-за недостаточно развитых компетенций или попросту потому, что давно потеряли системное видение. Предприниматель и бизнес-тренер Надежда Мертвищева рассказала, на что нужно обратить внимание, чтобы сделать ваш бизнес эффективнее.

— Когда я спрашиваю предпринимателей, ради чего они создавали бизнес, слово «деньги» у всех стоит на разных местах. Но на самом деле бизнес чаще всего создается именно ради денег. Если денег в бизнесе нет, то это хобби или благотворительность. Поэтому, если отсечь уровень миссии вашего бизнеса, то самый важный критерий эффективности — это наличие денег у компании и чистой прибыли у собственника.

Так где (и из-за чего) мы теряем деньги?

1. Неумение делегировать

«Быстрее сделать самому, чем объяснять».

«Они все равно сделают неправильно».

«Не хочу рисковать качеством, поэтому все делаю сам».

Знакомо? Или другая крайность: команда есть, должностные обязанности распределены, но вы все равно не можете отпустить контроль, вникаете во все детали, не доверяете, не даете команде проявить инициативу и взять ответственность. В обоих вариантах мы теряем ключевое: драгоценное время и ресурс руководителя, который он должен тратить на развитие бизнеса и управление командой. Управлять — не значит вникать во все процессы. Это значит получать результат руками сотрудников, организуя их работу. Главный критерий эффективности работы управленца — бизнес растет. Если этого не происходит, то вы недозарабатываете деньги.

2. Финансовая безграмотность

В малых и микро-компаниях часто можно увидеть такую картину: расходы нормально не считаются, что пришло в кассу — тратится на бизнес и себя, деньги бизнеса и личные финансы не разделяют, «сколько зарабатываю — не знаю».



Фото из личного архива.

В таких бизнесах постоянно образуются кассовые разрывы, денег вечно не хватает, а при наступлении кризисов и падении выручки бизнес и вовсе рискует стать банкротом.

С одной стороны, очевидно, что в финансах должен быть порядок, но собственник бывает настолько загружен текущими делами, что разбираться в финансах не хватает времени / сил / мотивации. Грамотно составленные финансовая модель и финансовый план помогают расставить приоритеты в бизнесе, а значит — зарабатывать больше.

3. Отсутствие четких целей

Цели бизнеса всегда должны выражаться в цифрах, быть твердыми и измеримыми. «Хочу стать лидером рынка» — звучит неплохо. Но лидером — это как? Какая доля рынка? Какая там чистая прибыль? Лидером рынка можно стать, но при этом ничего не зарабатывать. Поэтому формулируйте свои цели четко и конкретно. Без этого непонятно, как измерить, эффективны ли вы. Невозможно управлять тем, что вы не измеряете. Если хотите сделать доход управляемым, начните измерять результаты и «отсмартуйте» (распишите по технологии SMART) ваши цели.

4. Неадекватные цели

Рассмотрим две истории предпринимателей:

Николай — в бизнесе 4 года, привык действовать быстро и получать все и сразу. Уже пару лет ставит цель «Сделать х10 за год», но почему-то никак не может сдвинуться, выручка стоит на месте.

Евгений — привык расти медленно, но устойчиво. В плане на год закладывает рост +5−10% ежемесячно. За год делает этот план и растет из года в год.



Фото из личного архива.

А все потому, что неадекватные, завышенные цели не вызывают желания что-то делать: наш мозг экономит силы, когда цель кажется ему нереалистичной. Поэтому важно ставить более реальные цели на более короткий промежуток и периодически пересматривать их. Ставя нереалистичные цели, мы теряем мотивацию к действию и деньги.

5. Отсутствие стратегии

Часто встречаю такую картину: в бизнесе есть оцифрованная цель, декомпозиция по продуктам и направлениям, а вот стратегии из понятных шагов — нет. Поэтому действия, которые делаем в течение года, не приводят к этой цели, она остается недостижимой. Соответственно, теряем в результатах и деньгах из-за этого. Хотите прийти к цели — начните с понятной стратегии на 6−12 месяцев.

6. Неправильные люди в команде

Иногда мы сильно теряем в деньгах из-за неправильных людей в команде.

У меня был опыт работы не с тем человеком. Я три года обманывала себя и растила его до руководителя направления, вкладывала в его обучение деньги и время. По итогу человек оказался недостаточно компетентным, и через три года я все же его уволила. При этом еще в течение года я продолжала платить штрафы из-за ошибок этого сотрудника.

Поэтому если вам кажется, что с сотрудником что-то не так — он делает работу некачественно и постоянно придумывает оправдания, находится в позиции «жертвы» — вам не кажется! В конце концов, вы все равно с этим человеком не будете работать. Поэтому не нужно ждать и терпеть некомпетентность — это обойдется вам слишком дорого.

7. Неправильный приоритет в бизнесе

В вопросе приоритета мы часто попадаем в ловушку мышления: нам кажется, что у нас «правильный» приоритет, но все наши действия говорят об обратном. Например, мы хотим записаться в спортзал и много читаем разных статей про ЗОЖ, возможно, даже покупаем абонемент, но не ходим туда. При этом нам кажется, что у нас здоровье в приоритете, но случается подмена действий мыслями о здоровье. Лучше честно признаться себе, что эта сфера попросту для нас не в приоритете на данный момент.



Фото из личного архива.

Также и в бизнесе. Нам кажется, что мы занимаемся развитием компании, а сами день за днем только и делаем, что разгребаем дела, тушим пожары, а для роста не делаем ровным счетом ничего. Истинный приоритет в том, чем наполнены наши дни. Соответственно, если мы хотим, чтобы бизнес рос и развивался, важно делать действия из списка «Для развития». Если их не делать, то каждый день мы теряем деньги.

8. Убеждения предпринимателя

Иногда мы сами своими убеждениями и установками ограничиваем рост бизнеса. Например, я работала с девушкой-предпринимателем, которая считала, что надо сотрудникам «платить много», иначе от нее все уйдут и никто не захочет на нее работать. Как итог, ФОТ зашкаливал, а рентабельность была настолько низкой, что мотивация вести такой бизнес равнялась нулю.

9. Быстро сдаваться

Иногда мы теряем деньги, когда ждем быстрых результатов и не даем себе времени на тест гипотез. Например, запускаем пробный продукт, инвестируем большие деньги в рекламу и почти сразу сворачиваем проект, не получив быстрого отклика. Таким образом, теряем вложенные бюджеты и не зарабатываем на новом продукте. В бизнесе важно постоянно тестировать гипотезы на mvp (минимально жизнеспособный продукт) и выделять бюджеты на эти тесты.



Фото из личного архива.

10. Идти сложным путем

Есть такой тип предпринимателей — борцы, которые привыкли достигать цели через преодоление сложностей. Они любят действовать «на слабо», любая преграда для них превращается в бизнес-задачу. В целом, это хорошая стратегия для бизнеса, но не все задачи нужно решать через дисциплину и преодоление. В бизнесе важно мыслить категориями эффективности и всегда искать самые быстрые, легкие решения.

Иногда к цели можно прийти менее затратным способом. Например, слить 200 тысяч на таргет и не привлечь в работу новых клиентов. Или съездить на конференцию и найти там нового крупного заказчика. Второй пример про более легкий и «дешевый» путь к цели.

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