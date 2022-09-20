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Урожай персиков и винограда собирают в Беларуси
20.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси собирают экзотические для страны фрукты и ягоды –
Российский «цитрин», украинские «хамелеон» и «консуэло». Эта плантация похожа на карту мира. Здесь собирают виноград родом из разных стран: от Канады до Японии. Всего более 500 видов. Но созрела пока только часть. Большинству теплолюбивых сортов этим летом не хватило жары.
Сорт «красотка». Грозди – под стать названию. Виноград вывели в российском Ростове и приспособили под белорусский климат. Селекционеры уверены: «столовые» сорта лучше выращивать в теплицах. Ягод будет больше, а вкус – сочнее и слаще.
«Это приусадебная культура, наши погодно-климатические условия для промышленного возделывания требуют кардинального подхода», – объясняет Владимир Устинов.
В Институте плодоводства Беларуси есть сотни видов экзотических для страны фруктов. Выращивают тут и персики с абрикосами, с деревьев их уже собрали. Урожай небольшой. И снова – из-за погоды.
А у дачницы Галины Мардович урожай персиков в этом году удался, хотя и посадила фрукты в качестве эксперимента. Сейчас продает на местном рынке. Говорит, что самим все не съесть. За килограмм южных плодов просит пять белорусских рублей (около 120 российских).
«Тут больше кислинки, но и присутствует чуть-чуть горчинка. Но вкусные они, сочные, очень сочные! Какой сорт, я уже и не помню, мужу дали. Растет кустом этот персик – и столько на нем персиков, что друг на дружке», – говорит продавец фруктов Галина Мардович.
Большинство фруктов на рынках импортные. Виноград в основном везут из Узбекистана, Молдовы и Турции. Средняя цена – 3,5 белорусских рубля за килограмм (это 80 российских).
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В Беларуси собирают экзотические для страны фрукты и ягоды. Их в этом году не так много, поэтому местные плоды на рынках стоят дороже импортных.
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