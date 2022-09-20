Урожай персиков и винограда собирают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси собирают экзотические для страны фрукты и ягоды – персики , абрикосы , виноград. Их в этом году не так много, поэтому местные плоды на рынках стоят дороже импортных. Каковы они на вкус, оценила корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Российский «цитрин», украинские «хамелеон» и «консуэло». Эта плантация похожа на карту мира. Здесь собирают виноград родом из разных стран: от Канады до Японии. Всего более 500 видов. Но созрела пока только часть. Большинству теплолюбивых сортов этим летом не хватило жары.

«Сорт «ватра» украинской селекции, он уже окрасился, набрал свои размерные характеристики и цвет. Но еще бы пару недель тепла и лета, чтобы данный сорт набрал сахар и был пригоден для употребления», – говорит куратор коллекции винограда Института плодоводства Беларуси Владимир Устинов.

Сорт «красотка». Грозди – под стать названию. Виноград вывели в российском Ростове и приспособили под белорусский климат. Селекционеры уверены: «столовые» сорта лучше выращивать в теплицах. Ягод будет больше, а вкус – сочнее и слаще.

«Это приусадебная культура, наши погодно-климатические условия для промышленного возделывания требуют кардинального подхода», – объясняет Владимир Устинов.

В Институте плодоводства Беларуси есть сотни видов экзотических для страны фруктов. Выращивают тут и персики с абрикосами, с деревьев их уже собрали. Урожай небольшой. И снова – из-за погоды.

«Мы наблюдаем оттепели, перепады. Наши косточковые культуры, такие как персик или абрикос, очень быстро выходят из состояния глубокого покоя, что приводит к тому, что, к примеру, в марте – начале апреля они уже готовы к началу вегетации, и в это время возвратные морозы их повреждают», – отмечает директор Института плодоводства Александр Таранов.

А у дачницы Галины Мардович урожай персиков в этом году удался, хотя и посадила фрукты в качестве эксперимента. Сейчас продает на местном рынке. Говорит, что самим все не съесть. За килограмм южных плодов просит пять белорусских рублей (около 120 российских).

«Тут больше кислинки, но и присутствует чуть-чуть горчинка. Но вкусные они, сочные, очень сочные! Какой сорт, я уже и не помню, мужу дали. Растет кустом этот персик – и столько на нем персиков, что друг на дружке», – говорит продавец фруктов Галина Мардович.

Большинство фруктов на рынках импортные. Виноград в основном везут из Узбекистана, Молдовы и Турции. Средняя цена – 3,5 белорусских рубля за килограмм (это 80 российских).