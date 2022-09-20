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Платить налоги просто — с сервисом БСБ Расчет налогов
20.09.2022 10:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Для предпринимателей остро стоит вопрос, как оперативно и легко рассчитать налоги и подать налоговую декларацию.
С новым сервисом «БСБ Расчет налогов» от БСБ Банка это возможно!
Благодаря полной автоматизации сервис рассчитает налоги, подготовит налоговую декларацию и отправит готовый файл на почту клиенту.
А самое главное, сервис абсолютно бесплатный для клиентов БСБ Банка.
Для кого подходит сервис:
*обязательно подключение к Интернет-банку.
Какие преимущества сервиса:
Сервис сам рассчитает Ваши налоги, а также подготовит налоговую декларацию и отправит файл на Вашу почту. Останется только подписать и подать ее.
Для использования сервиса, нужно выполнить два простых шага:
* подходит для выручки в иностранной валюте, а также если есть наемные лица.
«Сервис анализирует транзакции по счетам в БСБ Банке, в том числе валютным, и автоматически рассчитывает налог за текущий квартал. При этом сервис позволяет учесть движение денег, которые не проходили по счетам в БСБ Банке. Нужно будет добавить недостающие суммы в соответствующее поле. Для составления налоговой декларации сервис запросит данные из различных источников и предзаполнит поля. А если есть наемные работники, то БСБ расчет налогов подготовит и декларацию агента по подоходному налогу.
Что касается декларации, ее можно скачать в нужном формате (.pdf /.xml) для подачи в ИМНС лично (почтой) или через личный кабинет плательщика.
Сервис работает на любом устройстве 24/7. Также доступна круглосуточная поддержка, где можно задать любые вопросы, связанные с налогами и их расчетом», — отмечает начальник департамента развития и продаж Татьяна Терентьева.
Сервис работает на основе онлайн-сервиса по автоматическому налоговому учету
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Для предпринимателей остро стоит вопрос, как оперативно и легко рассчитать налоги и подать налоговую декларацию.
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