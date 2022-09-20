Платить налоги просто — с сервисом БСБ Расчет налогов

Источник материала: ProBusiness





Для предпринимателей остро стоит вопрос, как оперативно и легко рассчитать налоги и подать налоговую декларацию.

С новым сервисом «БСБ Расчет налогов» от БСБ Банка это возможно!

Благодаря полной автоматизации сервис рассчитает налоги, подготовит налоговую декларацию и отправит готовый файл на почту клиенту.

А самое главное, сервис абсолютно бесплатный для клиентов БСБ Банка.



«Как обычно поступают предприниматели, когда нужно рассчитать налоги и подать декларацию в налоговую инспекцию? Либо начинают сами разбираться с этим вопросом — здесь велика вероятность ошибки и это отвлекает от ведения бизнеса, либо нанимают бухгалтера — услуги бухгалтера платные, и не все могут себе их позволить, особенно малый бизнес. Понимая эту боль малого бизнеса, БСБ банк запустил сервис по расчету налогов», — отмечает начальник департамента развития и продаж Татьяна Терентьева.

Для кого подходит сервис:

ИП с любой системой налогообложения;

Юридических лиц на УСН.

*обязательно подключение к Интернет-банку.

Какие преимущества сервиса:

Экономия. Сохранит Ваш бюджет от затрат на бухгалтера.

Сервис сам рассчитает Ваши налоги, а также подготовит налоговую декларацию и отправит файл на Вашу почту. Останется только подписать и подать ее.

Доступность. Сервис работает в любое время, в любом месте, с любого устройства.

Поддержка. Консультанты сервиса на связи 24/7.

Для использования сервиса, нужно выполнить два простых шага:

Авторизуйтесь на bsb.bittax.by .

При авторизации Вы автоматически предоставляете согласие на использование данных сервису BitTax. После автоматического подсчета проверьте выбранные транзакции, внесите правки при необходимости и сохраните декларацию в удобном для Вас формате для дальнейшей подачи.

* подходит для выручки в иностранной валюте, а также если есть наемные лица.

«Сервис анализирует транзакции по счетам в БСБ Банке, в том числе валютным, и автоматически рассчитывает налог за текущий квартал. При этом сервис позволяет учесть движение денег, которые не проходили по счетам в БСБ Банке. Нужно будет добавить недостающие суммы в соответствующее поле. Для составления налоговой декларации сервис запросит данные из различных источников и предзаполнит поля. А если есть наемные работники, то БСБ расчет налогов подготовит и декларацию агента по подоходному налогу.

Что касается декларации, ее можно скачать в нужном формате (.pdf /.xml) для подачи в ИМНС лично (почтой) или через личный кабинет плательщика.

Сервис работает на любом устройстве 24/7. Также доступна круглосуточная поддержка, где можно задать любые вопросы, связанные с налогами и их расчетом», — отмечает начальник департамента развития и продаж Татьяна Терентьева.

Сервис работает на основе онлайн-сервиса по автоматическому налоговому учету BitTax .

Подробнее о сервисе по ссылке .

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