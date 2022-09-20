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Путин: Братская Беларусь – наш ближайший союзник и стратегический партнер
20.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 24 послов иностранных государств, в том числе Беларуси, передает «МИР 24».
«Братская Беларусь – наш ближайший союзник и стратегический партнер. В текущем году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Развивается многопрофильное, интеграционное взаимодействие двух стран, последовательно реализуется основополагающий договор о создании Союзного государства, а также дополнительно согласованные 28 конкретных программ», – сказал Путин.
В церемонии приняли участие также послы Молдовы и Армении.
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Сегодня российский лидер принял верительные грамоты у 24 послов иностранных государств, в том числе Беларуси.
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