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Путин: Братская Беларусь – наш ближайший союзник и стратегический партнер

20.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 24 послов иностранных государств, в том числе Беларуси, передает «МИР 24».

«Братская Беларусь – наш ближайший союзник и стратегический партнер. В текущем году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Развивается многопрофильное, интеграционное взаимодействие двух стран, последовательно реализуется основополагающий договор о создании Союзного государства, а также дополнительно согласованные 28 конкретных программ», – сказал Путин.

В церемонии приняли участие также послы Молдовы и Армении.



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Сегодня российский лидер принял верительные грамоты у 24 послов иностранных государств, в том числе Беларуси.
 
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