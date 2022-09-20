Путин: Братская Беларусь – наш ближайший союзник и стратегический партнер

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 24 послов иностранных государств, в том числе Беларуси, передает «МИР 24».

«Братская Беларусь – наш ближайший союзник и стратегический партнер. В текущем году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Развивается многопрофильное, интеграционное взаимодействие двух стран, последовательно реализуется основополагающий договор о создании Союзного государства, а также дополнительно согласованные 28 конкретных программ», – сказал Путин.

В церемонии приняли участие также послы Молдовы и Армении.