Белорусская IT-компания разработала систему для роботизации бизнес-процессов

Источник материала: ProBusiness

Белорусская IT-компания «Международный деловой альянс» ожидает, что к 2024 году на локальный софт перейдут до 80% белорусских компаний, которые сейчас пользуются иностранными платформами. Поэтому разработчик выпустил систему для роботизации бизнес-процессов организаций — «Канцлер RPA».

Продукт ориентирован в первую очередь на рынки Беларуси и России. Основные потребители — банки, телеком-операторы, ритейлеры и крупные производители. Например, в банках роботы проводят платежи, выпускают карты, начисляют зарплаты, обрабатывают запросы и выдают кредиты. Искусственный интеллект позволяет им учиться и совершенствовать алгоритмы.

Robotic Process Automation (RPA) представляет собой вид автоматизации, когда программа имитирует действия человека. Возможности робота сопоставимы с функционалом сотрудника. Программный робот способен распознавать текст, обрабатывать множество данных, заполнять бланки, сравнивать информацию и т.д.

— По своим возможностям новая RPA-платформа не уступает мировым решениям, считают в компании-разработчике. — Многие компании уже ищут альтернативы иностранным вендорам, ожидая трудности с поддержкой и продлением лицензий.

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