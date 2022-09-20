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Деньги за вредность, отпуск на учебу: в Беларуси изменили трудовое законодательство

20.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламент Беларуси в первом чтении принял изменения в трудовое законодательство. Они коснутся и работников, занятых на вредных или опасных производствах, а также тех, кто получает образование, передает телеканал «МИР 24».

«Когда заинтересован в обучении наниматель, он предоставляет отпуск, тем более оплачиваемый. Но есть и работник, заинтересованный в своем обучении, повышении квалификации. Поэтому будет такая норма, что наниматель обязан предоставить отпуск и такому работнику, только он будет уже за свой счет», – пояснила депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Кананович.

За вредность сотрудники смогут получать денежную компенсацию. Для прохождения диспансеризации предоставят дополнительный выходной с сохранением зарплаты. Также родители, воспитывающие детей с особенностями развития, и многодетные смогут по согласованию с нанимателем уменьшить продолжительность работы на час каждый день вместо освобождения от нее на один день в неделю.



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Для прохождения диспансеризации работодатель предоставит дополнительный выходной с сохранением зарплаты.
 
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