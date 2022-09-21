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Нацбанк изменил правила регистрации валютных договоров
21.09.2022 10:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Национальный банк изменил Инструкцию о регистрации резидентами валютных договоров. Соответствующее решение принято
Что меняется?
Также урегулированы вопросы, связанные с определением момента регистрации валютного договора, в том числе когда поступление денежных средств и совершение действий, направленных на его исполнение, происходят в один день.
Кроме того, инструкцией введен новый тип и подтип валютного договора, касающиеся валютных договоров, предусматривающих экспорт и импорт, а также выделены в отдельные подтипы валютные договоры, предусматривающие оказание страховых услуг, посреднические договоры и др. Данное решение позволит учитывать ситуации, когда в рамках одного валютного договора предусматривается проведение платежей как по экспорту, так и по импорту, а также конкретизировать объемы финансовых потоков в рамках отдельных типов валютных договоров, что повысит релевантность данных, поступающих в информационную систему валютного мониторинга Национального банка.
Для снижения нагрузки на резидентов оптимизирован срок представления ими информации об исполнении обязательств по валютному договору.
Инструкция также содержит иные изменения, которые позволят упростить процедуру регистрации резидентами валютных договоров и внесение информации об исполнении обязательств по ним на веб-портале «Регистрация валютных договоров».
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Национальный банк изменил Инструкцию о регистрации резидентами валютных договоров. Соответствующее решение принято постановлением Правления от 14 сентября 2022...
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