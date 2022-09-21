Нацбанк изменил правила регистрации валютных договоров

Источник материала: ProBusiness





Национальный банк изменил Инструкцию о регистрации резидентами валютных договоров. Соответствующее решение принято постановлением Правления от 14 сентября 2022 года № 345. Новая редакция документа вступит в силу с 1 октября 2023 года, что обусловлено необходимостью доработки программного обеспечения веб-портала «Регистрация валютных договоров» с учетом внесенных изменений.

Что меняется?

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, в новой инструкции урегулированы подходы к определению суммы денежных обязательств по валютному договору. Так, при определении необходимости регистрации валютного договора при пересчете суммы обязательств по нему в базовые величины будут применяться размер базовой величины и официальный курс белорусского рубля, установленные на дату заключения валютного договора.

Также урегулированы вопросы, связанные с определением момента регистрации валютного договора, в том числе когда поступление денежных средств и совершение действий, направленных на его исполнение, происходят в один день.

Кроме того, инструкцией введен новый тип и подтип валютного договора, касающиеся валютных договоров, предусматривающих экспорт и импорт, а также выделены в отдельные подтипы валютные договоры, предусматривающие оказание страховых услуг, посреднические договоры и др. Данное решение позволит учитывать ситуации, когда в рамках одного валютного договора предусматривается проведение платежей как по экспорту, так и по импорту, а также конкретизировать объемы финансовых потоков в рамках отдельных типов валютных договоров, что повысит релевантность данных, поступающих в информационную систему валютного мониторинга Национального банка.

Для снижения нагрузки на резидентов оптимизирован срок представления ими информации об исполнении обязательств по валютному договору.

Инструкция также содержит иные изменения, которые позволят упростить процедуру регистрации резидентами валютных договоров и внесение информации об исполнении обязательств по ним на веб-портале «Регистрация валютных договоров».

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