Кондитеры Беларуси начали выпуск новогодних подарков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кондитерские предприятия Беларуси начали производство новогодних подарков. Спрос на них уже растет, потому сезон открыли раньше обычного, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Тертое какао, какао-масло и какао-порошок – основа идеальной горькой плитки шоколада. В составе десяток ингредиентов, большая часть из них местного производства. Свое молоко, сливки и сахар. Фруктовое пюре теперь тоже белорусское, раньше его закупали. Решили проблему и с упаковкой, импортную заменили на собственную и российскую.

На конвейере не только шоколад, в новогодних подарках больше всего конфет . Ассортимент меняется постоянно и зависит от спроса.

«Более 40 наименований. Вес подарков от 300 граммов до трех килограммов. На любой кошелек, на любой вкус», – рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики Татьяна Пармон.

Рецептуры традиционные, под заказ делают и эксклюзивные конфеты. Их упаковывают в коробки, мешки, тубы, игрушки.

«Советские бренды всегда есть. В каждом подарке есть «Красная шапочка», «Птичье молоко» – те конфеты, которые любят и взрослые, и дети», – пояснила заместитель генерального директора по коммерческим вопросам кондитерской фабрики Светлана Гонтарева.

На фабрике выпускают больше миллиона подарков ежегодно – для белорусов и для иностранцев. Работу над новогодней коллекцией начали на две недели раньше обычного. В подарки добавили зефир и халву от других белорусских производителей.

«У нас сложился уже на протяжении достаточно длительного времени пул постоянных клиентов. К ним относятся наши клиенты в США, Туркменистане, Грузии и в Прибалтике. Эти потоки в этом году точно так же сохранились. В Америку мы уже подарки отгрузили. Подарки добираются туда морем. Туркменистан и Узбекистан – тоже наши постоянные клиенты. С Латвией мы работаем», – рассказала Светлана Гонтарева.

На карте поставок фабрики почти 20 стран. Половина из них хочет видеть у себя новогодний подарок из Беларуси. Всего к новогодним праздникам предприятия Беларуси выпустят 70 видов сладких наборов.