ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в СНГ: в Минск пришла осенняя прохлада, в Бишкеке тепло и без осадков

21.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Плюс 15 и небольшой дождь в течение дня возможен сегодня в Москве. О погоде в других городах стран Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

Минчанам сегодня лучше взять с собой зонт и одеться потеплее: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а воздух прогреется до 13 градусов.

Все реже в Минске включают городские фонтаны. Они не работают в дождь, сильный ветер и при температуре ниже десяти градусов тепла. Фонтаны столицы отправят на зимовку 30 сентября: специалисты помоют чаши, демонтируют некоторое оборудование и законсервируют конструкции до следующего сезона.

Кыргызстан

В Бишкеке облачно с прояснениями. Температура воздуха – около плюс 26. Тепло почти на всей территории Кыргызстана, кроме горных районов на севере. Там ночью ожидаются дожди.

Осенью хозяйки впрок заготавливают соленья и варенья. Тем более в этом году урожай овощей и фруктов в Кыргызстане богатый. Цены на рынке сейчас упали: банка малинового варенья или зимнего салата сегодня обойдется на 20% дешевле.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанам сегодня лучше взять с собой зонт и одеться потеплее: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а воздух прогреется всего до 13 градусов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кондитеры Беларуси начали выпуск новогодних подарков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2022
Mir24.TV Belarus
21.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика