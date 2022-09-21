Погода в СНГ: в Минск пришла осенняя прохлада, в Бишкеке тепло и без осадков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Плюс 15 и небольшой дождь в течение дня возможен сегодня в Москве. О погоде в других городах стран Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

Минчанам сегодня лучше взять с собой зонт и одеться потеплее: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а воздух прогреется до 13 градусов.

Все реже в Минске включают городские фонтаны. Они не работают в дождь, сильный ветер и при температуре ниже десяти градусов тепла. Фонтаны столицы отправят на зимовку 30 сентября: специалисты помоют чаши, демонтируют некоторое оборудование и законсервируют конструкции до следующего сезона.

Кыргызстан

В Бишкеке облачно с прояснениями. Температура воздуха – около плюс 26. Тепло почти на всей территории Кыргызстана, кроме горных районов на севере. Там ночью ожидаются дожди.

Осенью хозяйки впрок заготавливают соленья и варенья. Тем более в этом году урожай овощей и фруктов в Кыргызстане богатый. Цены на рынке сейчас упали: банка малинового варенья или зимнего салата сегодня обойдется на 20% дешевле.