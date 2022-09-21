Объявлены ключевые темы Форума «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

Источник материала: ProBusiness





25−26 октября на площадке Minsk Marriott Hotel пройдёт Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который станет главным событием 2022 года индустрии коммуникаций Беларуси. Генеральным партнером мероприятия выступает платежная система Mastercard — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии.

Новые парадигмы эффективности маркетинга: стратегии эффективного маркетинга в сезон кризиса — ключевые темы форума. В течение двух дней перед участниками выступят более 30 спикеров, представляющих международные и локальные бренды: собственники, топ-менеджеры, директора по маркетингу, креативные директора, стратеги и другие представители маркетингового и коммуникационного сообщества Беларуси.

В рамках программы участники Форума смогут найти свежие решения и инсайты для реализации эффективных стратегий своих брендов, благодаря новым инструментам и коллаборациям, форматам взаимодействия с аудиторией сегодня и в будущем. Более 50 реальных кейсов 2022 года, работающих на международном и локальном рынках, от первых лиц, которые принимали участие в разработке и реализации стратегий брендов — бесценный опыт на старте планирования маркетинговых программ на 2023 год.





Мероприятие ежегодно посещают более 300 представителей международных и локальных компаний, которые стремятся быть эффективными и достигать результатов, несмотря на вызовы времени.