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Объявлены ключевые темы Форума «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

21.09.2022 15:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Объявлены ключевые темы Форума «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

25−26 октября на площадке Minsk Marriott Hotel пройдёт Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который станет главным событием 2022 года индустрии коммуникаций Беларуси. Генеральным партнером мероприятия выступает платежная система Mastercard — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии.

Новые парадигмы эффективности маркетинга: стратегии эффективного маркетинга в сезон кризиса — ключевые темы форума. В течение двух дней перед участниками выступят более 30 спикеров, представляющих международные и локальные бренды: собственники, топ-менеджеры, директора по маркетингу, креативные директора, стратеги и другие представители маркетингового и коммуникационного сообщества Беларуси.

В рамках программы участники Форума смогут найти свежие решения и инсайты для реализации эффективных стратегий своих брендов, благодаря новым инструментам и коллаборациям, форматам взаимодействия с аудиторией сегодня и в будущем. Более 50 реальных кейсов 2022 года, работающих на международном и локальном рынках, от первых лиц, которые принимали участие в разработке и реализации стратегий брендов — бесценный опыт на старте планирования маркетинговых программ на 2023 год.

Объявлены ключевые темы Форума «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

Мероприятие ежегодно посещают более 300 представителей международных и локальных компаний, которые стремятся быть эффективными и достигать результатов, несмотря на вызовы времени.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на участие в Форуме «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» можно на официальном сайте. До 26 сентября действуют льготные условия регистрации.

 
 
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25−26 октябряна площадкеMinsk Marriott Hotel пройдёт Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который станет главным событием 2022 года индустрии коммуникаций Беларуси....
 
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