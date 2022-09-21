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Объявлены ключевые темы Форума «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»
21.09.2022 15:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
25−26 октября на площадке Minsk Marriott Hotel пройдёт
Новые парадигмы эффективности маркетинга: стратегии эффективного маркетинга в сезон кризиса — ключевые темы форума. В течение двух дней перед участниками выступят более 30 спикеров, представляющих международные и локальные бренды: собственники, топ-менеджеры, директора по маркетингу, креативные директора, стратеги и другие представители маркетингового и коммуникационного сообщества Беларуси.
В рамках
Мероприятие ежегодно посещают более 300 представителей международных и локальных компаний, которые стремятся быть эффективными и достигать результатов, несмотря на вызовы времени.
Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на участие в Форуме «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» можно на официальном
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25−26 октябряна площадкеMinsk Marriott Hotel пройдёт Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который станет главным событием 2022 года индустрии коммуникаций Беларуси....
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