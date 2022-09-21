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Центр продажи белорусских грузовиков открылся в Уфе

21.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Уфе открылся дилерский центр по продаже белорусских грузовиков. Вся техника сделана в Союзном государстве, передает телеканал «МИР 24».

Открыли центр премьер-министр Беларуси Роман Головченко и глава Башкортостана Радий Хабиров. Ожидается, что ежегодно тут будут продавать до 200 машин. Заработал и центр обслуживания грузовиков.

«Мы за короткое время смогли заместить всю ту комплектацию, которая раньше поставлялась из недружественных стран, и вышли на производство изделий с прекрасными характеристиками белорусских и российских разработок. Поэтому я уверен, что продукция найдет своего потребителя», – сказал Роман Головченко.

Также в Уфе заложена капсула в фундамент будущего завода по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна. Это инвестиционный проект Союзного государства. Комплектующие для предприятия производятся в Беларуси и России.



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Открыли центр премьер-министр Беларуси Роман Головченко и глава Башкортостана Радий Хабиров.
 
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