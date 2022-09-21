Банки в Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане продолжают обслуживать карту «Мир»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане никаких проблем с картой «Мир» не возникает, передают корреспонденты телеканала «МИР 24».

В Казахстане позиции по обслуживанию карты «Мир» разделились. К примеру, в кассах крупнейшего банка страны наличные деньги не снимешь. Однако через POS-терминалы можно оплатить услуги. В стране с этой платежной системой работали четыре банка. В трех сейчас ситуация обратная, рассчитаться в магазинах картой не получится. Пока можно только обналичивать деньги через банкоматы. Но нужно быть готовыми к ограничениям по сумме, отмечают операторы финансовых организаций. В некоторых выдают лишь до 50 тысяч тенге, в рублях это чуть больше 6 тысяч.

В Беларуси платежная система «Белкарт» интегрирована с российской «Мир». Почти все банки страны выдают карты «Белкарт-Мир» и «Белкарт-премиум» для расчетов в белорусских рублях. Ими можно оплатить товары в любых магазинах, услуги в терминалах, проезд в метро и рассчитаться в российских интернет-магазинах. Но если карта «Мир» выпущена банком-нерезидентом, есть ограничения: лимиты либо комиссия за снятие наличных.

В Кыргызстане карта «Мир» интегрирована с национальной платежной системой «Элкарт», и ей можно воспользоваться везде, где принимают «Элкарт». С национальной платежной системой работают все крупные банки Кыргызстана, и карту «Мир» можно обслуживать в их отделениях, а также оплачивать ей покупки через платежные терминалы. Никаких проблем не возникнет и со снятием денег в банкоматах.

С платежной системой «Мир» в Таджикистане работают два крупнейших банка – «Амонатбанк» и «Душанбе Сити». Именно в их банкоматах можно снять деньги с карты «Мир» в национальной валюте сомони, по текущему курсу. А расплатиться можно в тех магазинах и точках питания, где функционируют платежные терминалы этих двух банков. В туристических зонах и практически во всех магазинах одежды и сувениров, ресторанах принимают «Мир». Положить деньги на карту довольно просто. Если перечислять средства из Таджикистана, стоит воспользоваться мобильным приложением «Амонат мобайл», а из России – через мобильные приложения кредитных учреждений Российской Федерации. Деньги можно снять в терминалах этих банков.