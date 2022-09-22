Кадеты из Беларуси и России отметили День Союзного государства в «Зубренке»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском центре «Зубренок» отметили День союзного государства. Сейчас там проходит кадетская смена. На нее приехали сотни юношей и девушек из Беларуси и России: от Бреста до Владивостока. На празднике побывала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Народные танцы и патриотические песни. Все творческие номера участники смены продумывают вместе. В отрядах – воспитанники военных училищ и кадетских школ России и Беларуси. Всего около 500 человек. У каждой делегации есть свои флаг и форма.

«В каждом отряде и русская делегация, и белорусская. Я думаю, это очень надо, потому что дружба народов – это главное. В наш отряд попал лицей МВД и очень хорошие ребята, как одна команда. Уже вышли даже в два финала: футбол и волейбол. Дружная очень команда», – рассказал учащийся кадетской школы-интерната «Кадетский корпус» Владимирской области Евгений Кочнев.

«У меня в отряде, в Первом лазурном, есть делегация из Санкт-Петербурга, мы с ними очень хорошо сдружились. Были эстафеты разные командные, нам нужно было работать сообща, командно, и мы сдружились», – заявил учащийся школы №35 Бреста Михаил Дементей.

В честь праздника перед участниками смены выступили кинологи с четвероногими помощниками. Немецкие, кавказские, среднеазиатские овчарки и лабрадоры задерживают преступников, ходят в разведку и обезвреживают взрывчатку.

«Это наша обычная деятельность, то есть мы заблаговременно ничего не готовим, это процесс подготовки и тренировки наших специалистов и служебных собак. Продемонстрировать возможности наших вооруженных сил и кинологического центра, развить и укрепить патриотическое воспитание молодежи нашей», – отметил заместитель начальника по специальной службе кинологического центра вооруженных сил Валерий Рык.



В день Союзного государства для юных кадетов открыли диалоговые площадки. Обсудили интеграцию двух стран, вопросы образования и патриотического воспитания.

«Отличие этой смены от всех остальных в том, что кроме мероприятий традиционных: творческие конкурсы, интеллектуальные, спортивные мероприятия, здесь еще предусмотрены такие конкурсы, как на знание военной истории», – руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.



Во время смены кадеты также посетили несколько памятных мест Беларуси. Это мемориальные комплексы «Брестская крепость», «Хатынь» и «Линия Сталина».