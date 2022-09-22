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Кадеты из Беларуси и России отметили День Союзного государства в «Зубренке»
22.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском центре «Зубренок» отметили
Народные танцы и патриотические песни. Все творческие номера участники смены продумывают вместе. В отрядах – воспитанники военных училищ и кадетских школ России и Беларуси. Всего около 500 человек. У каждой делегации есть свои флаг и форма.
«В каждом отряде и русская делегация, и белорусская. Я думаю, это очень надо, потому что дружба народов – это главное. В наш отряд попал лицей МВД и очень хорошие ребята, как одна команда. Уже вышли даже в два финала: футбол и волейбол. Дружная очень команда», – рассказал учащийся кадетской школы-интерната «Кадетский корпус» Владимирской области Евгений Кочнев.
«У меня в отряде, в Первом лазурном, есть делегация из Санкт-Петербурга, мы с ними очень хорошо сдружились. Были эстафеты разные командные, нам нужно было работать сообща, командно, и мы сдружились», – заявил учащийся школы №35 Бреста Михаил Дементей.
В честь праздника перед участниками смены выступили кинологи с четвероногими помощниками. Немецкие, кавказские, среднеазиатские овчарки и лабрадоры задерживают преступников, ходят в разведку и обезвреживают взрывчатку.
«Это наша обычная деятельность, то есть мы заблаговременно ничего не готовим, это процесс подготовки и тренировки наших специалистов и служебных собак. Продемонстрировать возможности наших вооруженных сил и кинологического центра, развить и укрепить патриотическое воспитание молодежи нашей», – отметил заместитель начальника по специальной службе кинологического центра вооруженных сил Валерий Рык.
«Отличие этой смены от всех остальных в том, что кроме мероприятий традиционных: творческие конкурсы, интеллектуальные, спортивные мероприятия, здесь еще предусмотрены такие конкурсы, как на знание военной истории», – руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.
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В день Союзного государства для юных кадетов открыли диалоговые площадки.
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