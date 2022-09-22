Начался основной этап приема конкурсных проектов на фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2022

Источник материала: ProBusiness





Salmon Graphics, AIDA Pioneer, Молоко Криэйтив, TDI, LOGA BIGA и другие агентства зарегистрировали свои конкурсные работы. На сегодняшний день в фестивале ЛАМА участвует уже более 150 проектов. Приём конкурсных работ продлится до 10 октября. Лучшие из лучших смогут забрать желанные статуэтки и попасть в ежегодный рейтинг креативности .

В конкурсной программе фестиваля могут принять участие не только рекламные, коммуникационные, digital, и креативные агентства, но и локальные и международные бренды, рекламодатели. Дорога к фестивальным наградам открыта и для частных авторов, фотографов, дизайнеров, иллюстраторов, креаторов, а также для продакшн студий которые могут заявить свои кейсы в номинации крафт.

Конкурсные работы на фестиваль принимаются только от участников из Беларуси, но могут быть реализованы как для белорусских, так и зарубежных брендов.

Конкурсы ЛАМА разделены на две вертикали: индустриальную, и категорийную. Всего на фестивале 112 номинаций. Работы можно подать как в одну, так и обе вертикали. Основными критериями оценки конкурсных работ обеих вертикалей являются креативная идея и ее воплощение. В конкурсных категориях Рекламные кампании, Медиа, Промо & Активации, PR учитываются результаты проекта, которые могут быть выражены как в виде конкретных коммерческих результатов, так и в виде описания достижения задач проекта (публикации в СМИ, рост узнаваемости бренда и т.д.), а также реализованная стратегия. В конкурсной категории Маркетинговая Эффективность критериями оценки выступают: креатив — 25%, стратегия — 25%, результаты — 50%.

Индустриальную вертикаль оценивает агентский состав жюри , в который ежегодно входят ярчайшие представители рекламного рынка.

В клиентский состав жюри входят представители брендов, чьи рекламные кампании наиболее активно и креативно представлены на белорусском рынке.

Оба состава жюри будут оценивать конкурсные проекты независимо друг от друга, что ежегодно позволяет создать прозрачную систему рейтинга фестиваля и наград.

Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2022 ключевые даты:

Финальный deadline — 10 октября

Судейство — 21 октября

Деловая программа — 25−26 октября

Церемония награждения — 26 октября

Все участники, подавшие конкурсные работы, будут приглашены на церемонию награждения фестиваля в Минск Marriott Hotel.