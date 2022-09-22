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Начался основной этап приема конкурсных проектов на фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2022
22.09.2022 13:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Salmon Graphics, AIDA Pioneer, Молоко Криэйтив, TDI, LOGA BIGA и другие агентства зарегистрировали свои конкурсные работы. На сегодняшний день в фестивале ЛАМА участвует уже более 150 проектов. Приём конкурсных работ продлится до 10 октября. Лучшие из лучших смогут забрать желанные статуэтки и попасть в ежегодный
В конкурсной программе фестиваля могут принять участие не только рекламные, коммуникационные, digital, и креативные агентства, но и локальные и международные бренды, рекламодатели. Дорога к фестивальным наградам открыта и для частных авторов, фотографов, дизайнеров, иллюстраторов, креаторов, а также для продакшн студий которые могут заявить свои кейсы в номинации крафт.
Конкурсные работы на фестиваль принимаются только от участников из Беларуси, но могут быть реализованы как для белорусских, так и зарубежных брендов.
Индустриальную вертикаль оценивает
В
Оба состава жюри будут оценивать конкурсные проекты независимо друг от друга, что ежегодно позволяет создать прозрачную систему рейтинга фестиваля и наград.
Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2022 ключевые даты:
Финальный deadline — 10 октября
Судейство — 21 октября
Церемония награждения — 26 октября
Все участники, подавшие конкурсные работы, будут приглашены на церемонию награждения фестиваля в Минск Marriott Hotel.
Ознакомиться с полным перечнем номинаций, условиями участия, а также загрузить конкурсные работы, кейсы можно на
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Salmon Graphics, AIDA Pioneer, Молоко Криэйтив, TDI, LOGA BIGA и другие агентства зарегистрировали свои конкурсные работы. На сегодняшний день в фестивале ЛАМА участвует уже более 150...
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