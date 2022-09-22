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Погода в СНГ: в Казахстан пришло бабье лето, в Беларуси холодает с каждым днем
22.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Похолодание и усиление дождей ожидается в Москве в ближайшие дни. Сегодня в столице будет облачно, временами осадки и плюс 15. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
С крупным пожаром боролись спасатели. Загорелись камышовые заросли на территории 400 квадратных метров. Пламя быстро распространялось, поэтому тушить пришлось с помощью вертолетов. Этой осенью серьезные пожары были в Алматинской, Костанайской, Жетысуской и Павлодарской областях.
Беларусь
Кыргызстан
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В Казахстане воздух местами прогреется до плюс 35. Вместе со зноем вернулась и чрезвычайная угроза пожаров.
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