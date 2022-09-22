Погода в СНГ: в Казахстан пришло бабье лето, в Беларуси холодает с каждым днем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Похолодание и усиление дождей ожидается в Москве в ближайшие дни. Сегодня в столице будет облачно, временами осадки и плюс 15. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан



Казахстанцев сентябрь балует теплом. После дождей почти во все регионы пришло бабье лето, воздух местами прогреется до плюс 35. Вместе со зноем вернулась и чрезвычайная угроза пожаров. В нескольких областях спасатели рассылают предупреждения об угрозе возгораний.

С крупным пожаром боролись спасатели. Загорелись камышовые заросли на территории 400 квадратных метров. Пламя быстро распространялось, поэтому тушить пришлось с помощью вертолетов. Этой осенью серьезные пожары были в Алматинской, Костанайской, Жетысуской и Павлодарской областях.



Между тем, огненная стихия сейчас представляет опасность на приграничных территориях. В зоне риска – Оренбургская и Челябинская области. Такие опасения возникли у Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Беларусь

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?

Рекомендации врача