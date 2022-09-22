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Погода в СНГ: в Казахстан пришло бабье лето, в Беларуси холодает с каждым днем

22.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Похолодание и усиление дождей ожидается в Москве в ближайшие дни. Сегодня в столице будет облачно, временами осадки и плюс 15. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Казахстанцев сентябрь балует теплом. После дождей почти во все регионы пришло бабье лето, воздух местами прогреется до плюс 35. Вместе со зноем вернулась и чрезвычайная угроза пожаров. В нескольких областях спасатели рассылают предупреждения об угрозе возгораний.

С крупным пожаром боролись спасатели. Загорелись камышовые заросли на территории 400 квадратных метров. Пламя быстро распространялось, поэтому тушить пришлось с помощью вертолетов. Этой осенью серьезные пожары были в Алматинской, Костанайской, Жетысуской и Павлодарской областях.

Между тем, огненная стихия сейчас представляет опасность на приграничных территориях. В зоне риска – Оренбургская и Челябинская области. Такие опасения возникли у Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Беларусь

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В Минске с каждым днем все холоднее. Сегодня плюс 12. Ожидаются кратковременные дожди. Чем ниже отметка на термометре, тем больше в небе птичьих стай. Через Беларусь в теплые края летят миллионы пернатых. Хорошая возможность, чтобы понаблюдать за ними в бинокль или сфотографировать. Орнитологи предлагают всем желающим поучаствовать в открытом чемпионате Беларуси по фотобердингу. Он пройдет 1 октября: еще есть время потренироваться.

Кыргызстан

В Кыргызстане жара сохраняется. В Бишкеке сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 31. Осадков не ожидается до конца недели. Такая теплая и сухая погода идеально подходит для фотосессий.

Горожане для этого выезжают на природу. Недалеко от столицы есть парк Ала-Арча. Там на несколько градусов прохладнее, и деревья уже оделись в золото. Ради красивых пейзажей туристы приезжают в Кыргызстан и зимой.



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Теги: Минск
 
 
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В Казахстане воздух местами прогреется до плюс 35. Вместе со зноем вернулась и чрезвычайная угроза пожаров.
 
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