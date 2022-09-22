«Вы ж только не едьте!»: как жители Минска отнеслись к Дню без автомобиля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня – Всемирный день без автомобиля. Миллионы людей отказались от личного транспорта. В Беларуси прошли велопробеги, были и другие акции. В одной из них приняла участие корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Для организма полезнее и для экологии лучше, считает Вячеслав Хоронеко. Атлет, силач, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по гиревому спорту выбирает велосипед вместо автомобиля. Говорит: это идеальная разминка перед силовой тренировкой.

«Свою карьеру спортивную – я уже 40 лет, как профессионально занимаюсь спортом – начинал именно с велоспорта в юности. У нас в Минске очень большое внимание уделяют этому, есть дорожки велосипедные. В общем, все для велосипедистов сделано. И такие километражи можно накручивать, что очень здорово будет!», – сказал Вячеслав.

Без презентов, но в удовольствие крутили педали сегодня городские чиновники и руководители столичных предприятий. Их поддержали студенты. Маршрут известный: самая протяженная столичная велодорожка – 26 километров. Удобно, пробок нет. Да и настроение в процессе движения поднимается.

«Все отлично. Здоровый образ жизни – это первое, что должно быть у любого человека. Утро начинается бодро, таким же будет и день», – отметил первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска Денис Драпей.

«Рано утром, в плохую погоду, в хорошую – мы всегда готовы поддержать экологию. У нас в Беларуси будут проходить некоторые мероприятия по переработке батарей электрокаров. И мой знакомый этим будет заниматься, чтобы было чисто и экологично. И когда мне это рассказали, я задумался об экологии, как к этому надо относиться. Это нужно поддерживать по-настоящему. Потому что из-за плохой экологии умирают деревья, все живое», – сказал студент Никита Лебедев.

Накануне всем автомобилистам пришла СМС-рассылка с призывом: «Беларусь за чистый воздух, оставь авто дома». Задуматься есть над чем. Только в Минске зарегистрировано 750 тысяч машин.

Водительские права и техпаспорт машины на один день стали для автомобилистов билетом на бесплатный проезд в любом общественном транспорте. Ежегодно такой

возможностью пользуются от 10 тысяч до 15 тысяч человек.

«Позвонила мне свекровь и говорит: «Татьяна, вы ж только не едьте на машине! У нас сегодня бесплатная акция на транспорте». И я решила покататься сегодня. А еще я считаю, что очень хорошая акция для здоровой нации и для нашей природы. Чтобы был свежий воздух. Поэтому переходим все на велосипед!», – призвала минчанка Татьяна Курецкая.

Каждый год в День без автомобиля экологи проводят эксперимент – замеряют параметры воздуха. Результат впечатляет. Уровень содержания вредных выбросов всего за день снижается почти в полтора раза.

Впервые акция День без автомобиля прошла во Франции 25 лет назад.