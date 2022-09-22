«Белорусский рубль начал падать». Что происходит на валютном рынке

Источник материала: ProBusiness





Вчера, после объявления в России частичной мобилизации, курс российского рубля, а вслед за ним и белорусского, стал падать. В итоге на Белоруской валютно-фондовой бирже торги закончились подорожанием доллара на 0,88%. Сегодня белоруский рубль немного отыграл у «американца». «Про бизнес» узнал у сертифицированного финансового аналитика, члена CFA Institute Александр Шкута, чего дальше ждать на валютном рынке и какие еще факторы могут повлиять на курсы валют.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

«Доллар США будет укрепляться»

— За последние семь дней произошло несколько значимых событий для финансовых рынков. Так, вчера было заседание Федеральной резервной системы США. По итогам — ожидаемо поднята учетная ставка на 0.75 процентного пункта — до 3−3.25%. Это в ожиданиях рынка, но комментарий ФРС по поводу роста экономики США хуже рынка. И на эти слова важно обратить внимание, потому что США — самая большая экономика в мире и все другие экономики коррелируют с ней. Также ФРС ухудшила прогнозы по занятости, росту ВВП и по инфляции:

— учетную ставку в 2023 году доведут до 4.6% (интервал ожиданий членов центробанка 4.4−4.9% — в июне ждали 3.6−4.1%);

— уже в текущем году ставка ФРС превысит 4% и достигнет 4.1−4.4% (ранее ждали 3.1−3.6%);

— базовая инфляция (Core PCE) в 2023 году достигнет 3−3.4% (предыдущий прогноз был 2.5−3.2%);

— безработица вырастет до 4.1−4.5% (в июне ожидалось 3.9−4.1%);

— реальный рост ВВП составит 0.5−1.5% (было 1.3−2.0%);

— в 2022 году ФРС ждет практически нулевого роста экономики США — рост от 0.1% до 0.3% (в июне ждали рост на 1.5−1.9%).

Инфляционные ожидания на текущий год тоже немного выросли. То есть ФРС ждет более сильное замедление экономики на фоне более сильной инфляции.

При этом, ФРС не говорит о рецессии. Однако финансовые рынки на данный момент ожидают ее. Это видно по тому, как котируются гособлигации США. По ним сейчас наблюдается инверсная кривая доходность, то есть по краткосрочным трехмесячным гособлигациям США доходность выше, чем по двухлетним. Это сигнал о том, что рынок ожидает рецессию. А рынок не ошибается. Экономика США может войти в рецессию очень скоро, если она еще не там.





Кроме того, повышение ставок до диапазона 4,4−4,9% — выше ожиданий, поэтому это будет давить на финансовые рынки. И одновременно будет укрепляться доллар США. Он уже укрепляется ко всем мировым валютам. В частности — к евро. И энергетический кризис в Европе будет ухудшать эту ситуацию.

«Российский рубль будет падать»

В конце прошлой недели было заседание Цетробанка России. Он сейчас ведет контрцеклическую политику: если все мировые банки поднимают ставки, то он понижает — до 7,5%. Центробанк это делает для того, чтобы как-то уменьшить укрепление российского рубля. Стоит ожидать снижения курса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Скорее всего, уже в октябре-ноябре мы увидим, что российский рубль будет существенно снижаться по отношению к доллару и евро. Это будет связано также с тем, что постепенно происходят структурные изменения в экономике, налаживается параллельный импорт и механизмы, по которым нерезиденты могут продавать ценные бумаги и выходить в валюту. Влияет и очень большой объем торгов юанем на Мосбирже. Юань — это такой прокси-доллар сейчас для внутреннего россиийского рынка.

И, конечно, объявленная в России частичная мобилизация, скорее всего, повляет негативно как на потребительский спрос, так и на экономический рост. А значит и курс рубля.





«Белорусский рубль тоже будет слабеть»

Ситуация с блелорусским рублем похоже на то, что происходит в России. В последнюю неделю мы видели укрепление, которое было связано с налоговым периодом. Сегодня он завершился. Дальше ожидается постепенное ослабление. Факторов, которые будут на это влиять, много: как и в России, налаживается параллельный импорт, иностранные компании выводят капитал, идут выплаты по внешнему долгу. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе курс рубля будет падать.

Также на белорусский рубль будет влиять то, что происходят определенные структурные изменения в экономике: увеличивается торговый оборот с азиатскими странами, идет переориентация на юань.

И, как обычно, будет сказываться зависимость от курса российского рубля.

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