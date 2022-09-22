Лукашенко обсудил перспективные проекты с руководством компании из КНР

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От строительства до животноводства: перспективные белорусско-китайские проекты обсудили президент республики Александр Лукашенко и первый вице-президент компании из КНР Ян Цзяньцян, передает телеканал «МИР 24».

«Мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как договорились, с председателем Си Цзиньпином. Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда. Обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия. В том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции. Я надеюсь, ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений», –сказал Александр Лукашенко.

Китай входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси. Особенно заметна его роль в строительной отрасли. Специалисты из Поднебесной выступили генподрядчиками в возведении и модернизации крупных белорусских предприятий. В планах – строительство азотного комплекса, перерабатывающего завода и цеха по производству бумаги. Александр Лукашенко предложения поддержал.