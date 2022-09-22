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Лукашенко обсудил перспективные проекты с руководством компании из КНР
22.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От строительства до животноводства: перспективные белорусско-китайские проекты обсудили президент республики Александр Лукашенко и первый вице-президент компании из КНР Ян Цзяньцян, передает телеканал «МИР 24».
Китай входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси. Особенно заметна его роль в строительной отрасли. Специалисты из Поднебесной выступили генподрядчиками в возведении и модернизации крупных белорусских предприятий. В планах – строительство азотного комплекса, перерабатывающего завода и цеха по производству бумаги. Александр Лукашенко предложения поддержал.
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Специалисты из Китая примут участие в возведении и модернизации крупных белорусских предприятий.
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