Казахстан обыграл Беларусь в матче Лиги наций УЕФА со счетом 2:1

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Беларуси в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА в группе С со счетом 2:1, передает «МИР 24».

Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена». На 29-й минуте матча первый гол забил защитник хозяев поля Михаил Габышев с передачи Рамазана Оразова. В конце первого тайма счет сравнял Павел Савицкий. Победный гол забил на 79-й минуте Бактиер Зайнутдинов. Чтобы засчитать голы Савицкого и Зайнутдинова, судьям понадобились видеопросмотры игровых эпизодов.