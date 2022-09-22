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Казахстан обыграл Беларусь в матче Лиги наций УЕФА со счетом 2:1

22.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Беларуси в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА в группе С со счетом 2:1, передает «МИР 24».

Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена». На 29-й минуте матча первый гол забил защитник хозяев поля Михаил Габышев с передачи Рамазана Оразова. В конце первого тайма счет сравнял Павел Савицкий. Победный гол забил на 79-й минуте Бактиер Зайнутдинов. Чтобы засчитать голы Савицкого и Зайнутдинова, судьям понадобились видеопросмотры игровых эпизодов.

В июне этого года в матче Лиги наций сборная Казахстана обыграла команду Словакии также со счетом 2:1.



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Судьям дважды понадобились видеопросмотры игровых эпизодов, чтобы засчитать голы.
 
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