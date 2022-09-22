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Лукашенко: Минск приветствует белорусско-китайские строительные проекты

22.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко провел встречу с первым вице-президентом китайской инжиниринговой компании, крупнейшей из тех, что работают в Беларуси, сообщает «МИР 24». Стороны обсудили наиболее перспективные проекты.

Основной интерес у китайских партнеров вызвало строительство. Они уже выступили генеральным подрядчиком в работах по возведению и модернизации крупных белорусских предприятий. Александр Лукашенко подчеркнул, что страна и дальше заинтересована в подобных инвестпроектах.

«Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда. Обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции. Я надеюсь, ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений. Особенно в строительной отрасли. Компания «СИТИК» готова работать в Беларуси и строить по самым современным технологиям ряд предприятий. Мы это приветствуем», – сказал президент Беларуси.

Китайский бизнес заинтересован в создании перерабатывающего сельхозпредприятия с дальнейшим экспортом в КНР. Также в планах строительство азотного комплекса и цеха по производству бумаги на базе одного из предприятий. Субподрядчиками выступят белорусские компании.

«Пандемия внесла много проблем в реализацию наших программ в Беларуси. В том числе с привлечением в Беларусь рабочих из Китая. С экономической точки зрения это невыгодно. Поэтому мы планируем привлекать сотрудников белорусских компаний. Мы убедились, как сильно выросла компетенция и профессиональный уровень белорусских строительных организаций», – отметил первый вице-президент корпорации Ян Цзяньцян.

Также сегодня из Беларуси в Китай поездом отправилась первая крупная партия торфа. Расчеты за поставки будут осуществляться в юанях.



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Представитель крупной компании из КНР на встрече с президентом отметил профессионализм белорусских строителей.
 
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