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«Уже подаются первые иски». Вступил в силу запрет на привязку ставок аренды к валюте
23.09.2022 08:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня, 23 сентября 2022 года, в Беларуси
Не должно быть даже косвенной привязки к иностранной валюте
Эквиваленты «на основе белоруссого рубля»
Еще в августе в Минэкономики пояснили: «По мнению министерства, при определении размера арендной платы возможно использования любого порядка расчета от эквивалентов, сформированных на сонове белорусского рубля, включая использование принципа расчета базовой арендной величины, предусмотренного указом президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 года № 150 „О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом“, за исключением привязки к курсам иностранных валют, а также использования валютных и опосредованных валютой коэффициентов (изменение курсов валют, курса криптовалюты)».
SDR и эксплуатационные расходы
Также Минэкономики давало разяснения по «специальным правам заимствования» и эксплуатационным расходам:
По «специальным правам заимствования» примерно так же высказались и в белорусском Парламенте.
Драгоценные металлы — нет, ИПЦ — возможно
Еще один ответ от Минэкономики затронул возможность применения в качестве эквивалента цену на золото и показатели инфляции:
«Для формирования расчетных и отпускных цен на драгоценные металлы используются цены в долларах США, использование эквивалента учетной цены за 1 г золота при определении размера арендной платы будет являться опосредованным (косвенным) использованием эквивалента в иностранной валюте.
Косвенная привязка к курсам иностранных валют, включая использование валютных и опосредованных валютой коэффициентов, эквивалентов (изменение курсов валют, курса криптовалюты, цена золота, нефти и т.д.), может привести к неоправданному изменению (росту) размера арендной платы.
Изменение величины арендной платы в установленные договором или законодательством сроки, например, может происходить, когда меняются значения элементов, формирующих ее величину, по причине инфляции, которую характеризуют индексы, определяемые органами государственной статистики и иными государственными органами».
Получается, что более-менее реальным вариантом замены для валютного эквивалента в дороворах аренды может стать ИПЦ. Одна из крупных торговых сетей своим арендаторам предлагала привязку к индексу потребительских цен. Но неизвестно, стали ли такие договора подписывать.
Напомним, что все эти ответы являются лишь мнением отдельных госорганов, а не официальным толкованием законодательных норм.
«Ясности до сих пор нет»: мнение юриста о том, что делать арендаторам и арендодателям
— Вынужден подтвердить, что ясности за прошедшие 2 месяца существенно не прибавилось. Изначальная рекомендация зафиксировать ставку в белорусских рублях до конца 2022 года и решать судьбу ставки на 2023 год в декабре по-прежнему остается одной из основных, которые мы можем дать.
По субъективным ощущениям, на сегодня не более чем в половине договоров аренды стороны нашли взаимовыгодное решение до конца действия ограничения (до конца 2023 года).
Такими решениями являются:
Ожидаемо многие собственники и арендаторы «невыгодных» договоров аренды пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы расторгнуть или пересмотреть невыгодные для себя условия. Уже подаются первые иски. Как раз сегодня наш клиент (арендодатель) подал иск о понуждении к изменению условий договора аренды. Клиент просит суд зафиксировать ставку в белорусских рублях, пересчитанную из евро по курсу на последний день «легального» использования валютного эквивалента (22 сентября 2022 года). Рекомендаций о том, как судам следует рассматривать такие дела не опубликовано.
Такими способами в теории могут быть:
Со своей стороны мы продолжим держать руку на пульсе и при формировании новой практики обязательно поделимся ею с читателями «Про бизнес».
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Сегодня, 23 сентября 2022 года, в Беларуси вступает в силу временный запрет на привязку ставок в договорах аренды к иностранной валюте. У арендаторов и арендодателей...
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