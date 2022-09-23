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Запрет на вывоз 250 товаров продлили в Беларуси
23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Власти Беларуси продлили временный запрет на вывоз некоторых промышленных товаров. В списке больше 250 позиций. Как отмечают в правительстве, такие меры защищают экономические интересы государства. Что входит в перечень, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Автомобили, велосипеды, вагоны, насосы, смартфоны, холодильники, стиральные машины, ядерные реакторы, медицинские изделия, краски и лаки, фотопленки и даже детский пластилин. Это лишь малая часть товаров, которые временно нельзя вывозить из Беларуси. Ни в страны ЕАЭС, ни за его пределы. Запрет впервые ввели в марте. Сегодня его продлевают еще на полгода.
В Беларуси также действует
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В списке больше 250 позиций. Как отметили в правительстве, такие меры защищают экономические интересы государства.
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