Запрет на вывоз 250 товаров продлили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Власти Беларуси продлили временный запрет на вывоз некоторых промышленных товаров. В списке больше 250 позиций. Как отмечают в правительстве, такие меры защищают экономические интересы государства. Что входит в перечень, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Автомобили, велосипеды, вагоны, насосы, смартфоны, холодильники, стиральные машины, ядерные реакторы, медицинские изделия, краски и лаки, фотопленки и даже детский пластилин. Это лишь малая часть товаров, которые временно нельзя вывозить из Беларуси. Ни в страны ЕАЭС, ни за его пределы. Запрет впервые ввели в марте. Сегодня его продлевают еще на полгода.



«Нынешний документ, как и предыдущий, содержит перечень продукции, запрещенной к вывозу по 254 товарным кодам. Список остался прежним. В обоих документах делаются исключения для продукции, произведенной в Беларуси и России. Вместе с тем новое постановление уточнило условия, необходимые для согласования вывоза, а также определило порядок выдачи соответствующих разрешений», – сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.



Среди исключений и продукция с сертификатом собственного производства. Остаются разрешенными перевозки в рамках Союзного государства. А вывезти товары из списка можно будет по разовым лицензиям.