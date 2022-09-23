ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запрет на вывоз 250 товаров продлили в Беларуси

23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Власти Беларуси продлили временный запрет на вывоз некоторых промышленных товаров. В списке больше 250 позиций. Как отмечают в правительстве, такие меры защищают экономические интересы государства. Что входит в перечень, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Автомобили, велосипеды, вагоны, насосы, смартфоны, холодильники, стиральные машины, ядерные реакторы, медицинские изделия, краски и лаки, фотопленки и даже детский пластилин. Это лишь малая часть товаров, которые временно нельзя вывозить из Беларуси. Ни в страны ЕАЭС, ни за его пределы. Запрет впервые ввели в марте. Сегодня его продлевают еще на полгода.

«Нынешний документ, как и предыдущий, содержит перечень продукции, запрещенной к вывозу по 254 товарным кодам. Список остался прежним. В обоих документах делаются исключения для продукции, произведенной в Беларуси и России. Вместе с тем новое постановление уточнило условия, необходимые для согласования вывоза, а также определило порядок выдачи соответствующих разрешений», – сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Среди исключений и продукция с сертификатом собственного производства. Остаются разрешенными перевозки в рамках Союзного государства. А вывезти товары из списка можно будет по разовым лицензиям.

В Беларуси также действует запрет на вывоз пшеничной муки и гречки. Его ввели летом для защиты внутреннего рынка.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В списке больше 250 позиций. Как отметили в правительстве, такие меры защищают экономические интересы государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Уже подаются первые иски». Вступил в силу запрет на привязку ставок аренды к валюте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2022
Mir24.TV Belarus
23.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика