В Беларуси погасили блок почтовых марок в честь 1030-летия православия в республике

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Церковь обращает внимание белорусов на духовные и культурные ценности. Об этом сегодня заявил патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин на церемонии гашения памятного почтового блока в Минске, передает «МИР 24».





Его выпустили к 1030-летию православной церкви в республике . В проекте 15 памятных штемпелей. Их одновременно погасили в 15 епархиях страны. На конвертах изобразили главные национальные храмы, на марке – официальную эмблему юбилейного года.

«Мы используем различные формы, которые могут послужить во благо, поэтому если на почтовых марках изображаются объекты духовные: икона, храм, монастырь, святыни наши – это очень важно. Молодые люди, взрослые наши, обращая свой взор на почтовую марку или оформление конверта, естественно, могут задуматься, как, где это», – рассказал митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

В разработке памятного почтового блока помогло Министерство связи и информатизации, а также почта страны. Глава церкви лично вручил награды участникам проекта.