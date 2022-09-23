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В Беларуси погасили блок почтовых марок в честь 1030-летия православия в республике

23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Церковь обращает внимание белорусов на духовные и культурные ценности. Об этом сегодня заявил патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин на церемонии гашения памятного почтового блока в Минске, передает «МИР 24».


Его выпустили к 1030-летию православной церкви в республике. В проекте 15 памятных штемпелей. Их одновременно погасили в 15 епархиях страны. На конвертах изобразили главные национальные храмы, на марке – официальную эмблему юбилейного года.

«Мы используем различные формы, которые могут послужить во благо, поэтому если на почтовых марках изображаются объекты духовные: икона, храм, монастырь, святыни наши – это очень важно. Молодые люди, взрослые наши, обращая свой взор на почтовую марку или оформление конверта, естественно, могут задуматься, как, где это», – рассказал митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

В разработке памятного почтового блока помогло Министерство связи и информатизации, а также почта страны. Глава церкви лично вручил награды участникам проекта.



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Теги: Минск
 
 
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В проекте 15 памятных штемпелей, их одновременно погасили в 15 епархиях страны.
 
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