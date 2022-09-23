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В Беларуси погасили блок почтовых марок в честь 1030-летия православия в республике
23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Церковь обращает внимание белорусов на духовные и культурные ценности. Об этом сегодня заявил патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин на церемонии гашения памятного почтового блока в Минске, передает «МИР 24».
«Мы используем различные формы, которые могут послужить во благо, поэтому если на почтовых марках изображаются объекты духовные: икона, храм, монастырь, святыни наши – это очень важно. Молодые люди, взрослые наши, обращая свой взор на почтовую марку или оформление конверта, естественно, могут задуматься, как, где это», – рассказал митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.
В разработке памятного почтового блока помогло Министерство связи и информатизации, а также почта страны. Глава церкви лично вручил награды участникам проекта.
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В проекте 15 памятных штемпелей, их одновременно погасили в 15 епархиях страны.
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