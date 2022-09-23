Международный конкурс экипажей скорой помощи стартовал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбирают лучший экипаж скорой помощи – международный конкурс стартовал накануне и продлится несколько дней. Участвуют 15 команд, две из них из России. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

По легенде бригаду скорой помощи вызвали в лес, где пострадавших спортсменов-парашютистов обнаружили грибники.

«Ослабленное по обеим сторонам дыхание или что?». – «Да, ослабленное с обеих сторон».

Проверить сатурацию и ввести внутривенный катетер, сделать искусственное дыхание и быть готовым к любому повороту событий – врачом выездной реанимационной бригады Дмитрий Дубакин работает уже 30 лет.

«Это, как говорят, адреналиновая зависимость, когда едешь, видишь человека, хочется оказать ему, особенно тяжелому, скорейшую помощь. Чтобы результат был положительный. Решается жизнь человека в считанные секунды, минуты, не то, что часы», – сказал врач из Витебска Дмитрий Дубакин.

Конкурсная площадка разбита на шесть локаций. На каждой из них пациент-статист, которого нужно спасти. Ситуации не вымышленные, взяты из жизни.

«Это и смерти, и тяжелые травмы, это и беременные женщины, и маленькие дети. Вот это все надо любить и не бояться», – отметил главный судья, главврач станции скорой помощи Минска Александр Жинко.

«Что случилось?». – «У нас ребенок заболел. Температура беспокоит в течение трех дней. Понос, рвота».

Экипаж скорой помощи из Новосибирска на соревнованиях в Беларуси впервые. У каждого есть история, которая запомнилась на всю жизнь.

«Мужчина 45 лет. Он потерял жену, один воспитывает сына. Два инфаркта у него. На первый инфаркт мы попали с клинической смертью, с фибрилляцией желудочков. Он до того, как все случилось, очень просил меня воспитывать сына: «Помогите, пожалуйста!». Боролись до конца, два раза его спасли. На данный момент он жив», –рассказал анестезиолог-реаниматолог станции скорой медицинской помощи в Новосибирске Андрей Бровкин.

В конкурсе участвуют 13 команд из Беларуси и две из России – из Новосибирска и Волгограда. Участники говорят: это хорошая возможность проявить командный дух и профессионализм.