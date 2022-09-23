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Международный конкурс экипажей скорой помощи стартовал в Беларуси
23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выбирают лучший экипаж скорой помощи – международный конкурс стартовал накануне и продлится несколько дней. Участвуют 15 команд, две из них из России. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.
По легенде бригаду скорой помощи вызвали в лес, где пострадавших спортсменов-парашютистов обнаружили грибники.
«Ослабленное по обеим сторонам дыхание или что?». – «Да, ослабленное с обеих сторон».
Проверить сатурацию и ввести внутривенный катетер, сделать искусственное дыхание и быть готовым к любому повороту событий – врачом выездной реанимационной бригады Дмитрий Дубакин работает уже 30 лет.
Конкурсная площадка разбита на шесть локаций. На каждой из них пациент-статист, которого нужно спасти. Ситуации не вымышленные, взяты из жизни.
«Это и смерти, и тяжелые травмы, это и беременные женщины, и маленькие дети. Вот это все надо любить и не бояться», – отметил главный судья, главврач станции скорой помощи Минска Александр Жинко.
«Что случилось?». – «У нас ребенок заболел. Температура беспокоит в течение трех дней. Понос, рвота».
Экипаж скорой помощи из Новосибирска на соревнованиях в Беларуси впервые. У каждого есть история, которая запомнилась на всю жизнь.
«Мужчина 45 лет. Он потерял жену, один воспитывает сына. Два инфаркта у него. На первый инфаркт мы попали с клинической смертью, с фибрилляцией желудочков. Он до того, как все случилось, очень просил меня воспитывать сына: «Помогите, пожалуйста!». Боролись до конца, два раза его спасли. На данный момент он жив», –рассказал анестезиолог-реаниматолог станции скорой медицинской помощи в Новосибирске Андрей Бровкин.
В конкурсе участвуют 13 команд из Беларуси и две из России – из Новосибирска и Волгограда. Участники говорят: это хорошая возможность проявить командный дух и профессионализм.
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Все ситуации на соревнованиях взяты из жизни.
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