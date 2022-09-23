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«Славянский форум семей» в Минске собрал 500 гостей из Беларуси и России
23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит «Славянский форум семей», передает телеканал «МИР 24».
В форуме принимают участие примерно 500 человек – это медики, священнослужители, деятели науки и культуры, а также парламентарии России и Беларуси. Но все внимание – многодетным семьям. Они съехались со всей страны. Это люди, которым близка общественная жизнь республики. На дискуссионных площадках они рассказывают о самых главных ценностях.
«Мы участвуем в православных конкурсах активно, занимаем призовые места, радуем всех своими работами», «У нас команда, дружная, веселая. Всегда во всех мероприятиях, поездках вместе. Друг друга поддерживаем», – рассказали члены семьи Горюцких.
Предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Вениамин вручил почетные грамоты и подарки. Всего в стране 120 тысяч многодетных семей. Государством для них предусмотрены льготы, выплаты и помощь при строительстве и покупке жилья.
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Участники форума делятся опытом реализации семейной политики в Союзном государстве.
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