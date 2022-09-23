«Славянский форум семей» в Минске собрал 500 гостей из Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит «Славянский форум семей», передает телеканал «МИР 24».

В форуме принимают участие примерно 500 человек – это медики, священнослужители, деятели науки и культуры, а также парламентарии России и Беларуси. Но все внимание – многодетным семьям. Они съехались со всей страны. Это люди, которым близка общественная жизнь республики. На дискуссионных площадках они рассказывают о самых главных ценностях.

«Мы участвуем в православных конкурсах активно, занимаем призовые места, радуем всех своими работами», «У нас команда, дружная, веселая. Всегда во всех мероприятиях, поездках вместе. Друг друга поддерживаем», – рассказали члены семьи Горюцких.

«Нам важно засвидетельствовать те неизменные моменты, которые характеризуют настоящую семью. Кроме того, сегодня присутствуют много представителей Российской Федерации, которые готовы поделиться своими наработками и перспективными планами в отношении семейной тематики, как ее развивать», – сказал митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Вениамин вручил почетные грамоты и подарки. Всего в стране 120 тысяч многодетных семей. Государством для них предусмотрены льготы, выплаты и помощь при строительстве и покупке жилья.