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Лукашенко рассказал об отличном урожае и признался, что никогда не пробовал гамбургеры
23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси небывалый
Сейчас в республике активно идет уборка овощей. Президент поручил максимально заполнить ими склады, чтобы полки в магазинах не пустовали в течение всего года, а от продажи можно было получить хорошую выручку.
«Пошевелились, и есть результат. Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас. Готовы поделиться. В этом году больше восьми миллиардов долларов можем получить только от продажи продовольствия. То есть можно и от нашей земли заработать и продать», – сказал президент Беларуси.
Лукашенко подчеркнул, что в стране есть все стратегические продукты – соль, сахар, хлеб, и призвал белорусов есть свое, полезное. Президент признался, что фастфуд даже не пробовал.
«Чизбургер или гамбургер ни разу, чтобы я съел это. У меня дома и младший, и старшие к этому не приучены. Привыкли к обычной нормальной пище. Свекла, морковь, капуста. То, что растет на этой земле, то и надо употреблять. И будете здоровыми», – отметил Александр Лукашенко.
Урожай зерновых в Беларуси уже превысил 11 миллионов тонн.
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В Беларуси подвели итоги уборочной кампании зерновых. Также президент поручил максимально заполнить склады овощами.
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