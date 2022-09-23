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Лукашенко рассказал об отличном урожае и признался, что никогда не пробовал гамбургеры

23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси небывалый урожай зерна, рассказал Александр Лукашенко, подводя итоги уборочной кампании. Он отметил, что страна полностью обеспечит себя продовольствием, еще и на экспорт останется немало, передает «МИР 24».

Сейчас в республике активно идет уборка овощей. Президент поручил максимально заполнить ими склады, чтобы полки в магазинах не пустовали в течение всего года, а от продажи можно было получить хорошую выручку.

«Пошевелились, и есть результат. Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас. Готовы поделиться. В этом году больше восьми миллиардов долларов можем получить только от продажи продовольствия. То есть можно и от нашей земли заработать и продать», – сказал президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что в стране есть все стратегические продукты – соль, сахар, хлеб, и призвал белорусов есть свое, полезное. Президент признался, что фастфуд даже не пробовал.

«Чизбургер или гамбургер ни разу, чтобы я съел это. У меня дома и младший, и старшие к этому не приучены. Привыкли к обычной нормальной пище. Свекла, морковь, капуста. То, что растет на этой земле, то и надо употреблять. И будете здоровыми», – отметил Александр Лукашенко.

Урожай зерновых в Беларуси уже превысил 11 миллионов тонн.



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В Беларуси подвели итоги уборочной кампании зерновых. Также президент поручил максимально заполнить склады овощами.
 
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