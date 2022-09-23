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Лукашенко: Беларусь пройдет процедуру вступления в ШОС за год
23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь планирует стать членом Шанхайской организации сотрудничества через год. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время посещения мемориального комплекса «Хатынь», передает телеканал «МИР 24».
По словам Лукашенко, за год Беларусь планирует пройти все юридические процедуры для вступления в ШОС. В том числе внести необходимые поправки в законодательство страны.
Процесс вступления в организацию начался после того, как на прошлой неделе
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Планируется внести поправки в законодательство страны.
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