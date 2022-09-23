Лукашенко: Беларусь пройдет процедуру вступления в ШОС за год

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь планирует стать членом Шанхайской организации сотрудничества через год. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время посещения мемориального комплекса «Хатынь», передает телеканал «МИР 24».

«Нам надо усиливать в ШОС оперативность – если уж пошли, надо идти. Момент сейчас такой, что надо быстро это делать. Суть моего заявления в том, что надо дать шанс прогрессивному человечеству. Коль люди наткнулись на нас и видят, что мы можем в ШОС дать альтернативу. Некоторые уже пописывают, что чуть ли не альтернатива Организации Объединенных Наций. Может быть, рановато, но, видите, уже люди об этом думают. Надо встраивать Беларусь в эту систему международных отношений», – сказал президент Беларуси.

По словам Лукашенко, за год Беларусь планирует пройти все юридические процедуры для вступления в ШОС. В том числе внести необходимые поправки в законодательство страны.