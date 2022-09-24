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В Беларуси идет сбор урожая кукурузы

24.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У белорусских фермеров созрела сахарная кукуруза. Одни собирают сладкие початки в огороде, другие – на полях для консервного предприятия. Но пищевого сорта в стране выращивают меньше, чем кормового. Почему – узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Сладкая и сочная – даже сырая! Причем своя, белорусская. Сахарную кукурузу с поля не воруют. На юге страны она растет во многих хозяйствах и огородах. Хватает всем. Хотя пищевого сорта в Беларуси выращивают немного.

«Заводов единицы. Да и дорого – сами семена дорого стоят. И не особо хозяйства хотят тратиться на это», – признает ведущий агроном Эдуард Бичко.

Только если рядом нет консервного завода. Там в банку попадают исключительно свежие зерна. Если дата изготовления на крышке – август и сентябрь, значит, внутри молодые початки.

«Замороженное сырье по качеству не такое как свежее. Когда зерно свежее, оно остается крупное, не сморщенное, как замороженное. Сохранит свежее зерно и вкусовые качества, потому что оно проходит всю обработку, бланшировку и стерилизацию» – рассказывает начальник производства Анастасия Лисицкая.

Продукция – почти ручной работы. Операторы на линии отбирают эталонные початки. Состав в консервах по ГОСТу – только соль, сахар и вода.

За сезон – 2,5 миллиона банок. Почти половина идет на экспорт в Россию. Белорусские зерна попадают в салаты от Москвы до Владивостока.

«Многим нравится в последнее время, что мы перешли с жести а на стекло. Здесь масса нетто самой кукурузы больше, и можно потом на вторичку использовать банку и крышечку. Это выгоднее вдвойне», – объясняет начальник производственной лаборатории Ольга Кохно.

Попробовать свежие початки предлагают местные фермеры. На рынке за килограмм сахарной кукурузы просят 2,5 белорусских рубля. Это 60 российских.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об отличном урожае и признался, что никогда не ел гамбургеры.



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