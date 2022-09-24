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В Беларуси идет сбор урожая кукурузы
24.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У белорусских фермеров созрела сахарная кукуруза. Одни собирают сладкие початки в огороде, другие – на полях для консервного предприятия. Но пищевого сорта в стране выращивают меньше, чем кормового. Почему – узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Сладкая и сочная – даже сырая! Причем своя, белорусская. Сахарную кукурузу с поля не воруют. На юге страны она растет во многих хозяйствах и огородах. Хватает всем. Хотя пищевого сорта в Беларуси выращивают немного.
Только если рядом нет консервного завода. Там в банку попадают исключительно свежие зерна. Если дата изготовления на крышке – август и сентябрь, значит, внутри молодые початки.
Продукция – почти ручной работы. Операторы на линии отбирают эталонные початки. Состав в консервах по ГОСТу – только соль, сахар и вода.
За сезон – 2,5 миллиона банок. Почти половина идет на экспорт в Россию. Белорусские зерна попадают в салаты от Москвы до Владивостока.
Попробовать свежие початки предлагают местные фермеры. На рынке за килограмм сахарной кукурузы просят 2,5 белорусских рубля. Это 60 российских.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
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Почти половина продукции идет на экспорт в Россию.
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