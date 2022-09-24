В Беларуси идет сбор урожая кукурузы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У белорусских фермеров созрела сахарная кукуруза. Одни собирают сладкие початки в огороде, другие – на полях для консервного предприятия. Но пищевого сорта в стране выращивают меньше, чем кормового. Почему – узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Сладкая и сочная – даже сырая! Причем своя, белорусская. Сахарную кукурузу с поля не воруют. На юге страны она растет во многих хозяйствах и огородах. Хватает всем. Хотя пищевого сорта в Беларуси выращивают немного.

«Заводов единицы. Да и дорого – сами семена дорого стоят. И не особо хозяйства хотят тратиться на это», – признает ведущий агроном Эдуард Бичко.

Только если рядом нет консервного завода. Там в банку попадают исключительно свежие зерна. Если дата изготовления на крышке – август и сентябрь, значит, внутри молодые початки.

«Замороженное сырье по качеству не такое как свежее. Когда зерно свежее, оно остается крупное, не сморщенное, как замороженное. Сохранит свежее зерно и вкусовые качества, потому что оно проходит всю обработку, бланшировку и стерилизацию» – рассказывает начальник производства Анастасия Лисицкая.

Продукция – почти ручной работы. Операторы на линии отбирают эталонные початки. Состав в консервах по ГОСТу – только соль, сахар и вода.

За сезон – 2,5 миллиона банок. Почти половина идет на экспорт в Россию. Белорусские зерна попадают в салаты от Москвы до Владивостока.

«Многим нравится в последнее время, что мы перешли с жести а на стекло. Здесь масса нетто самой кукурузы больше, и можно потом на вторичку использовать банку и крышечку. Это выгоднее вдвойне», – объясняет начальник производственной лаборатории Ольга Кохно.

Попробовать свежие початки предлагают местные фермеры. На рынке за килограмм сахарной кукурузы просят 2,5 белорусских рубля. Это 60 российских.