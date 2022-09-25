Новые линии производства сельхозтехники открылись в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси – День машиностроителя. К празднику крупнейший в стране производитель сельхозтехники открыл новые линии и будет сам производить все детали для отечественных комбайнов. В планах и выход на экспорт. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Усилий меньше, а деталей в три раза больше. Новая линия стального литья теперь работает автоматически. Формы для металла стали крепче, значит, и качество комплектующих будет выше.

«Процесс изготовления отливок экологически безопасен по сравнению с теми линиями, которые у нас есть. Вся наша продукция будет востребована практически на 90% предприятиями Минпрома, такими как «БелАЗ», «МАЗ», «Амкодор», – отметил директор Гомельского завода литья и нормалей Андрей Кузнецов.

Больше станет и металлических изделий. Гальваническую линию тоже обновили. Теперь цинком и хромом детали покрывают компьютеры, это быстрее и дешевле ручного труда.

«Время покрытия на каждой детали тоже разное. Там мы самостоятельно об этом думали, по техпроцессу вспоминали или что-то там корректировали по-своему. Тут же все автоматически, уже в компьютере вбито», – пояснила оператор-гальваник Кристина Царенкова.

В гомельских комбайнах уже 99% собственных гаек и шурупов. Покупать импортные больше не придется. Новые линии полностью обеспечат предприятие, а половина изделий пойдет на продажу как отечественным заводам, так и на экспорт.

«Сегодня основным у нас является рынок Российской Федерации. В экспорте он уже превышает 70%. Но для нас традиционен рынок бывших стран Советского Союза. Ну и в принципе никто не говорил, что мы собираемся уйти с европейского рынка», –отметил первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников.

С высоких технологий и спрос высокий. Президент ставит перед производством ответственные задачи.

«Чтобы с сегодняшнего дня обеспечил не только Гродно, а все, что мы закажем. Пусть сутками работают. Подключайтесь, все правительство, если есть какие-то проблемы. Они же купят, это ж не бесплатно. Чтобы заказ был выполнен», – сказал Александр Лукашенко.

Предприятие уже на пути к цели. Хватает времени и на модернизацию своих комбайнов. В этом сезоне новые модели помогли аграриям за короткие сроки намолотить рекордное количество зерна.

Добавим, что у белорусского предприятия на следующий год уже есть заказы на полторы тысячи комбайнов для России.