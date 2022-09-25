Глава МИД Беларуси: Санкции дали импульс к развитию и региональной интеграции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Санкции против России и Беларуси дали им дополнительный импульс для развития и поразили самих инициаторов, то есть Запад. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на 77-й сессии Генассамблеи ООН, передает телеканал «МИР 24».

«Главная цель не достигается, а санкции продолжают жить собственной жизнью. Какой здравый смысл видит Запад в односторонних, незаконных экономических санкциях, которые он вводит против других стран? Уже без всякого стеснения, открыто провозглашается цель: добиться смены власти в той или иной стране через голодные бунты, которые возникнут в результате санкций. Расчет в целом оказался провальным. Большинство стран мира к санкциям не присоединились. Многие подсанкционные страны, например, Беларусь и Россия, во многом являются самодостаточными. Немаловажно, что санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов, еще большей региональной интеграции», – заявил Макей.