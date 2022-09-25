ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МИД Беларуси: Санкции дали импульс к развитию и региональной интеграции

25.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Санкции против России и Беларуси дали им дополнительный импульс для развития и поразили самих инициаторов, то есть Запад. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на 77-й сессии Генассамблеи ООН, передает телеканал «МИР 24».

«Главная цель не достигается, а санкции продолжают жить собственной жизнью. Какой здравый смысл видит Запад в односторонних, незаконных экономических санкциях, которые он вводит против других стран? Уже без всякого стеснения, открыто провозглашается цель: добиться смены власти в той или иной стране через голодные бунты, которые возникнут в результате санкций. Расчет в целом оказался провальным. Большинство стран мира к санкциям не присоединились. Многие подсанкционные страны, например, Беларусь и Россия, во многом являются самодостаточными. Немаловажно, что санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов, еще большей региональной интеграции», – заявил Макей.

Специальный репортаж о том, как из-за санкционной политики страдают беднейшие страны мира, смотрите сегодня на телеканале «МИР» в программе «Вместе» в 18:30.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия являются во многом самодостаточными странами, заявил Владимир Макей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые линии производства сельхозтехники открылись в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2022
Mir24.TV Belarus
25.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика