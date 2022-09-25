Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 19 по 25 сентября 2022 года

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героев

Премиальная белорусская косметика, ставки аренды по новым правилам и советы для владельцев бизнеса по эффективности. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

23 сентября 2022 года в Беларуси вступил в силу временный запрет на привязку ставок в договорах аренды к иностранной валюте. У арендаторов и арендодателей было 2 месяца на то, чтобы подготовиться к изменениям, но консенсус до сих пор не найден. В распоряжении редакции «Про бизнес» есть несколько разъяснений от госорганов о том, к чему все-таки еще можно «привязать» арендную ставку, а к чему — не стоит. Здесь мы опубликовали эти документы и мнение юриста о том, как бизнесу сейчас лучше поступать.

Национальный банк изменил Инструкцию о регистрации резидентами валютных договоров. Соответствующее решение принято постановлением Правления от 14 сентября 2022 года № 345. Новая редакция документа вступит в силу с 1 октября 2023 года.

В Беларуси уже два месяца действуют новые правила регулирования цен на строительные материалы. Это сделано «в целях стабилизации ценовой ситуации в строительной отрасли» и распространяется на товары, которые используют в строительстве или при производстве строительных материалов (розничной торговли все это не касается). Новые правила пока работают до 1 января 2023 года. И бизнесу важно знать уже сегодня, как работать в изменившихся условиях и что будет, если нарушить новые требования. Об алгоритме ценообразования и возможной ответственности порталу «Про бизнес» рассказала практикующий налоговый консультант Елена Игнатович.

Экономика для бизнеса

После объявления в России частичной мобилизации, курс российского рубля, а вслед за ним и белорусского, стал падать. «Про бизнес» узнал у сертифицированного финансового аналитика, члена CFA Institute Александр Шкута, чего дальше ждать на валютном рынке и какие еще факторы могут повлиять на курсы валют.

Полезное для бизнеса

Собственники компаний нередко настолько закапываются в «операционку», что не видят, где они теряют деньги и совершают ошибки, которые тормозят их в развитии. Иногда они делают это по неопытности, а иногда — из-за недостаточно развитых компетенций или попросту потому, что давно потеряли системное видение. Предприниматель и бизнес-тренер Надежда Мертвищева рассказала, на что нужно обратить внимание, чтобы сделать ваш бизнес эффективнее.

Нет предела совершенству и… автоматизации бизнеса. Готовые решения редко закрывают все потребности конкретной фирмы. И если кто-то не готов инвестировать в кастомизацию деньги и время, то другие решают не останавливаться на полпути к повышению эффективности. Например, бренд Pnevmoteh сначала объединил бухгалтерию, торговлю, склад, расчеты зарплат и другие процессы с помощью 1С. Но полностью избежать рутинного человеческого труда, на который уходит немало времени, не удалось. В итоге компания взялась за доработку 1С самостоятельно — и автоматизировала работу с транспортной компанией. Как это происходило и сколько удалось сэкономить после внедрения разработки , рассказал директор ООО «Пневмотехцентр» Александр Матвейчев.

Один из соучредителей доставки рационов здорового питания OxDetox.by Максим Князькин обратился в «Рабочую группу», чтобы разобраться, почему клиенты не остаются на годы и что может помочь увеличить выручку компании в 3 раза.

Финансисты шутят: если в компании нет финансового плана, полагаться можно только на оптимизм собственника. Оно и понятно, без грамотной оценки движения финансовых активов, прогнозирования и сопоставления результатов с целями сложно сохранять равновесие. Чтобы финансовый план не становился сочинением на вольную тему, специалисты собирают и тщательно анализируют фактические показатели. «Про бизнес» попросил профессора, доктора экономических наук Павла Лебедева дать советы, как правильно планировать финансовый год.

Истории бизнеса

Несколько лет назад Светлана Михайлюк сделала себе крем для лица из-за непереносимости традиционной косметики — и так началась история белорусского косметического бренда Sativa. Его основатели — Светлана и ее муж Виктор Гапоненко — не думали, что из хобби получится бизнес, но сейчас их продукцию покупают в 17 странах мира, 60% косметики идет на экспорт. Читайте историю о том, как развернуть в деревне производство премиальной косметики и никогда не идти на компромиссы по качеству компонентов для нее.

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