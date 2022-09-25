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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 19 по 25 сентября 2022 года
25.09.2022 08:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Премиальная белорусская косметика, ставки аренды по новым правилам и советы для владельцев бизнеса по эффективности. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
23 сентября 2022 года в Беларуси вступил в силу временный запрет на привязку ставок в договорах аренды к иностранной валюте. У арендаторов и арендодателей было 2 месяца на то, чтобы подготовиться к изменениям, но консенсус до сих пор не найден. В распоряжении редакции «Про бизнес» есть несколько разъяснений от госорганов о том, к чему все-таки еще можно «привязать» арендную ставку, а к чему — не стоит.
Национальный банк
В Беларуси уже два месяца действуют новые правила регулирования цен на строительные материалы. Это сделано «в целях стабилизации ценовой ситуации в строительной отрасли» и распространяется на товары, которые используют в строительстве или при производстве строительных материалов (розничной торговли все это не касается). Новые правила пока работают до 1 января 2023 года. И бизнесу важно знать уже сегодня, как работать в изменившихся условиях и что будет, если нарушить новые требования. Об алгоритме ценообразования и возможной ответственности порталу «Про бизнес»
Экономика для бизнеса
После объявления в России частичной мобилизации, курс российского рубля, а вслед за ним и белорусского, стал падать. «Про бизнес» узнал у сертифицированного финансового аналитика, члена CFA Institute Александр Шкута, чего дальше ждать на валютном рынке и какие еще факторы могут повлиять на курсы валют.
Полезное для бизнеса
Собственники компаний нередко настолько закапываются в «операционку», что не видят, где они теряют деньги и совершают ошибки, которые тормозят их в развитии. Иногда они делают это по неопытности, а иногда — из-за недостаточно развитых компетенций или попросту потому, что давно потеряли системное видение. Предприниматель и бизнес-тренер Надежда Мертвищева рассказала,
Нет предела совершенству и… автоматизации бизнеса. Готовые решения редко закрывают все потребности конкретной фирмы. И если кто-то не готов инвестировать в кастомизацию деньги и время, то другие решают не останавливаться на полпути к повышению эффективности. Например, бренд Pnevmoteh сначала объединил бухгалтерию, торговлю, склад, расчеты зарплат и другие процессы с помощью 1С. Но полностью избежать рутинного человеческого труда, на который уходит немало времени, не удалось. В итоге компания взялась за доработку 1С самостоятельно — и автоматизировала работу с транспортной компанией.
Один из соучредителей доставки рационов здорового питания OxDetox.by Максим Князькин обратился в «Рабочую группу»,
Финансисты шутят: если в компании нет финансового плана, полагаться можно только на оптимизм собственника. Оно и понятно, без грамотной оценки движения финансовых активов, прогнозирования и сопоставления результатов с целями сложно сохранять равновесие. Чтобы финансовый план не становился сочинением на вольную тему, специалисты собирают и тщательно анализируют фактические показатели. «Про бизнес»
Истории бизнеса
Несколько лет назад Светлана Михайлюк сделала себе крем для лица из-за непереносимости традиционной косметики — и так началась история белорусского косметического бренда Sativa. Его основатели — Светлана и ее муж Виктор Гапоненко — не думали, что из хобби получится бизнес, но сейчас их продукцию покупают в 17 странах мира, 60% косметики идет на экспорт. Читайте историю о том,
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Премиальная белорусская косметика, ставки аренды по новым правилам и советы для владельцев бизнеса по эффективности. Кратко пересказываем, о чем писал «Про...
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