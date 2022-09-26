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Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи
26.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи на официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Лидеры проводят переговоры в резиденции Бочаров ручей. Встреча началась с дружеских рукопожатий. Затем президенты отправились на диалог.
Ранее Александр Лукашенко анонсировал, что с Владимиром Путиным будут в том числе решать вопрос каботажных перевозок грузов.
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Лидеры проводят переговоры в резиденции Бочаров ручей.
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