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Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

26.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи на официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры проводят переговоры в резиденции Бочаров ручей. Встреча началась с дружеских рукопожатий. Затем президенты отправились на диалог.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал, что с Владимиром Путиным будут в том числе решать вопрос каботажных перевозок грузов.



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Лидеры проводят переговоры в резиденции Бочаров ручей.
 
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