Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи на официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры проводят переговоры в резиденции Бочаров ручей. Встреча началась с дружеских рукопожатий. Затем президенты отправились на диалог.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал, что с Владимиром Путиным будут в том числе решать вопрос каботажных перевозок грузов.