Погода в СНГ: в Армении закрываются летние веранды, в Беларуси проверяют отопительное оборудование в домах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На юге России будет жарко, почти как в июле. В Краснодарском крае воздух сегодня прогреется до плюс 25, и в ближайшие дни будет прибавляться еще по градусу. Тем временем в некоторых регионах резко похолодало, местами сразу на 20 градусов. Так, в Омске еще в субботу было плюс 25, сейчас – от четырех до семи градусов выше нуля. Осень в печальном варианте в некоторых странах Содружества. Жители каких городов сегодня попадут под дождь, а где жара не замечает календарь, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На севере Казахстана разгуливает ветер, шумят дожди, на градусниках скромные плюс семь. А на юге и юго-западе республики – пляжная погода. Днем до плюс 30. В Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях сохраняется опасность пожаров. Немного прохладнее в Мангистауской области. Там, возле Актау, возле появился розовый остров из фламинго. Завораживающее видео сняли местные блогеры. Сотни птиц остановились на Каспии, чтобы набраться сил перед долгим перелетом.

Кыргызстан

Бишкек так и не погрузился в осень. Днем в кыргызской столице до плюс 31 и никакого намека на дождь. Жарко сегодня и на севере страны. В Сокулукском районе вновь зацвели яблони. Видео снял один из местных жителей. На кадрах видно, как на одних деревьях висят уже спелые плоды, а на других появились цветы. Такое бывает крайне редко, говорят специалисты.

Армения

В Армении осень расширяет свои владения: отвоевывает градус за градусом. В Ереване днем плюс 25, но к вечеру температура опускается до плюс 17. На севере республики и вовсе ночные заморозки. Прохладные перемены заставляют владельцев кафе и ресторанов закрывать летние веранды.

Беларусь

В Минске осенние плюс 15. Небо затянуло тучами, но дожди пройдут стороной. Жители многоэтажек пока только мечтают о горячих батареях, а в частных домах уже вовсю работают газовые котлы и печи. Сотрудники МЧС обходят жилища, проверяют оборудование. Например, по требованиям безопасности перед тем, как растопить печь, нужно замазать трещины и побелить корпус.