|
Путин и Лукашенко обсудили в Сочи союзные программы и экспорт удобрений
26.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. На повестке – вопросы экономики, союзные программы, поставки калийных удобрений, передает «МИР 24».
Лидеры провели переговоры в резиденции Бочаров ручей. Александр Лукашенко рассказал: все ранние договоренности и поручения для правительств обеих стран проанализировал накануне. Результаты белорусскому лидеру понравились.
Владимир Путин отметил, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты провели переговоры в понедельник в резиденции Бочаров ручей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)