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Путин и Лукашенко обсудили в Сочи союзные программы и экспорт удобрений

26.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. На повестке – вопросы экономики, союзные программы, поставки калийных удобрений, передает «МИР 24».

Лидеры провели переговоры в резиденции Бочаров ручей. Александр Лукашенко рассказал: все ранние договоренности и поручения для правительств обеих стран проанализировал накануне. Результаты белорусскому лидеру понравились.

«У нас срывов практически нет. И развитие нашей экономики, и вообще существование наших государств изменились резко даже за три месяца последних. Нам предсказывали крах, гибель и так далее. Жизнь многообразна. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают», –подчеркнул Александр Лукашенко.

Владимир Путин отметил, что экспорт белорусских калийных удобрений до сих пор блокируется, в то время как развивающиеся страны крайне нуждаются в этой продукции.



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Президенты провели переговоры в понедельник в резиденции Бочаров ручей.
 
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