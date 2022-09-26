Путин и Лукашенко обсудили в Сочи союзные программы и экспорт удобрений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. На повестке – вопросы экономики, союзные программы, поставки калийных удобрений, передает «МИР 24».

Лидеры провели переговоры в резиденции Бочаров ручей. Александр Лукашенко рассказал: все ранние договоренности и поручения для правительств обеих стран проанализировал накануне. Результаты белорусскому лидеру понравились.

«У нас срывов практически нет. И развитие нашей экономики, и вообще существование наших государств изменились резко даже за три месяца последних. Нам предсказывали крах, гибель и так далее. Жизнь многообразна. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают», –подчеркнул Александр Лукашенко.