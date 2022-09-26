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Белорусские депутаты ратифицировали соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб

26.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Электронные пломбы упростят транзит грузов между странами ЕАЭС. Об этом заявили в Палате представителей Национального собрания Беларуси. Там ратифицировали соглашение о применении на территории союза навигационных пломб, передает «МИР 24».

Так, пломба, которую навесили в Беларуси, сможет передвигаться по странам ЕАЭС без дополнительного контроля. Теперь технологию будут использовать не только в железнодорожных перевозках, но и в автомобильных. Электронные пломбы уже назвали «умными». В них помещается вся информация о грузе, а отследить товар можно на любом этапе его передвижения.

«Очень важно, что соглашение будет предусматривать отсутствие необходимости сопровождения таких грузов, как алкогольная продукция, табачная продукция», –отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Хлобукин.

Парламентарии также приняли законопроект о лицензировании. В список подлежащих контролю видов деятельности добавили 37 новых пунктов.



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Электронные пломбы уже назвали «умными». В них помещается вся информация о грузе, а отследить товар можно на любом этапе его передвижения.
 
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