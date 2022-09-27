Стабфонды овощей и фруктов формируют в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси активно формируют стабилизационные фонды овощей и фруктов, так называемые запасы на зиму. Чтобы в период межсезонья не было перебоев в поставках продукции, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В день по этой ленте проходит до 100 тонн картофеля. Отбирают его вручную – следят, чтобы в запас не пошел зеленый, проросший и «битый». Конвейер помогает ускорить процесс.

«Здесь вот первая фракция идет земля, ну и там, камушки, которые попадают. Вторая фракция идет – семенная картошка. Ну а третья уже идет крупная. Вот это идет «Королева Анна», нормальный сорт, урожайный», – рассказывает рабочий цеха хранения Сергей Побелыш.

Процесс отбора проходят все овощи и фрукты – от свеклы и кукурузы, до моркови и яблок. В запасники страны попадут только самые крепкие плоды, способные пережить зимовку. Для каждого вида свои условия хранения. Для яблок, к примеру, температура – не выше четырех градусов.

«Яблоко закладывается из сада не битое, качественное, то есть оно должно быть не перезревшее, не поврежденное сельскохозяйственными вредителями, и хранится оно в таком виде до февраля», – отметила начальник сектора сертификации и стандартизации Алла Пашковская.

Стабилизационные фонды только начали формировать, в этом году их объемы значительно увеличены. Принимать овощи и фрукты со всей страны будут до середины ноября. А после сразу начнут поставлять в школы, больницы и магазины.

«К закладке у нас подлежит порядка 17 тысяч 700 тонн плодоовощной продукции. Это значительная цифра с ростом примерно в 116% к уровню прошлого года», – сообщила начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Наталья Суйкова.

Основная часть фонда пойдет на нужды внутреннего рынка, чтобы и в межсезонье на прилавках были витамины. А излишки продукции планируют поставлять в страны ЕАЭС.

Стабилизационный фонд будет обеспечивать магазины и предприятия продукцией с ноября по июнь.