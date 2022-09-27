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Стабфонды овощей и фруктов формируют в Беларуси
27.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси активно формируют стабилизационные фонды овощей и фруктов, так называемые запасы на зиму. Чтобы в период межсезонья не было перебоев в поставках продукции, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В день по этой ленте проходит до 100 тонн картофеля. Отбирают его вручную – следят, чтобы в запас не пошел зеленый, проросший и «битый». Конвейер помогает ускорить процесс.
Процесс отбора проходят все овощи и фрукты – от свеклы и кукурузы, до моркови и яблок. В запасники страны попадут только самые крепкие плоды, способные пережить зимовку. Для каждого вида свои условия хранения. Для яблок, к примеру, температура – не выше четырех градусов.
«Яблоко закладывается из сада не битое, качественное, то есть оно должно быть не перезревшее, не поврежденное сельскохозяйственными вредителями, и хранится оно в таком виде до февраля», – отметила начальник сектора сертификации и стандартизации Алла Пашковская.
Стабилизационные фонды только начали формировать, в этом году их объемы значительно увеличены. Принимать
Основная часть фонда пойдет на нужды внутреннего рынка, чтобы и в межсезонье на прилавках были витамины. А излишки продукции
Стабилизационный фонд будет обеспечивать магазины и предприятия продукцией с ноября по июнь.
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Принимать овощи и фрукты со всей страны будут до середины ноября.
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