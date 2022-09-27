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Погода в СНГ: снег на севере Казахстана, небольшой дождь в Беларуси

27.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Классическая осень в Москве. Днем до плюс 13, будет место и солнцу, и небольшому дождю. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Циклон расправился с остатками бархатного сезона на севере и востоке Казахстана. Поток холода обрушил температуру до нуля градусов. Зима оказалась ближе, чем многие думали. В Петропавловске выпал первый снег. Автомобилистам с утра пришлось долго прогревать машины, сметать с них снежные шапки. Припорошило деревья, цветы и еще зеленую траву. В некоторых районах успели подрасти сугробы. Жители делятся кадрами занесенных снегом улиц. Но, вероятно, к обеду вся эта красота растает.

Кыргызстан

Жара в Кыргызстане не устояла под натиском холода. В Бишкеке сегодня еще бархатные плюс 22, но уже завтра температура начнет падать. Станет по-осеннему сурово. Холодные перспективы вызывают тревогу у фермеров. Минсельхоз рекомендует аграриям поторопиться с уборкой фасоли. Культура теплолюбивая и чувствительная, при лишней влаге бобы быстро портятся, а значит, могут не попасть на прилавки магазинов.

Беларусь

В Минске плюс 14. Хотя солнце то и дело пытается выглянуть из-за туч, синоптики предупреждают: днем возможен небольшой дождь. В пасмурные осенние дни многие стараются поддержать иммунитет и избавиться от хандры с помощью напитков из лекарственных растений. В Беларуси закончили сбор ромашки, пустырника и календулы. Выращиванием их в промышленных масштабах занимается только одно предприятие. В октябре начнут убирать корень валерианы.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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