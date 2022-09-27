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Лукашенко: Туркменистан достиг за годы суверенитета значительных результатов во многих сферах
27.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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В октябре 1991-го на референдуме свыше 94% граждан страны проголосовали за независимость республики. 21 декабря того же года Туркменистан вошел в состав Содружества Независимых Государств. В качестве своего внешнеполитического курса страна провозгласила нейтралитет. Этот статус был принят на Генассамблее ООН.
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В октябре 1991-го на референдуме свыше 94% граждан страны проголосовали за независимость республики.
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