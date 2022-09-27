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Лукашенко: Туркменистан достиг за годы суверенитета значительных результатов во многих сферах

27.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Туркменистан отмечает День независимости. С национальным праздником главу государства Сердара Бердымухамедова и народ страны поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Туркменистан сегодня – это динамично развивающееся государство, достигшее за годы суверенитета значительных результатов во многих сферах. В рамках общей истории и пространства Беларусь всегда искренне радовалась вашим успехам», – отметил белорусский лидер.

Ранее Сердару Бердымухамедову направил поздравления по случаю Дня независимости президент России Владимир Путин. В тексте телеграммы российский лидер отметил, что Туркменистан успешно развивается в экономическом и социальном отношении, а также вносит существенный вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии, следуя нейтралитету. Президент России пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а жителям Туркменистана благополучия и процветания.

В октябре 1991-го на референдуме свыше 94% граждан страны проголосовали за независимость республики. 21 декабря того же года Туркменистан вошел в состав Содружества Независимых Государств. В качестве своего внешнеполитического курса страна провозгласила нейтралитет. Этот статус был принят на Генассамблее ООН.



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В октябре 1991-го на референдуме свыше 94% граждан страны проголосовали за независимость республики.
 
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